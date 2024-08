Slovensko podjetje za skupino Laibach razvilo interaktivni zvočni monolit

"Posebnost monolita je v njegovem zvočnem sistemu, ki vključuje stranice iz izbranih materialov in visokofrekvenčne vzbujevalnike, ki celotno konstrukcijo resonirajo kot zvočno membrano," so sporočili iz podjetja. V notranjosti je še posebej zasnovan nizkotonski zvočnik za intenzivno vizualno in zvočno izkušnjo. Programska oprema, ki poganja monolit, omogoča obiskovalcem, da osebno doživijo, kako se tehnologija prepleta in dopolnjuje z umetnostjo. Assimilator v svojem naravnem stanju miruje, zvok pa ustvarja in sproža v stiku z zunanjim svetom interaktivno, v prepletu naključnih postopkov in odzivanja na energijo obiskovalcev.