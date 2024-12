Sloviti irski viski prestolnico za eno noč obarval v zeleno

"Jaz sem tista, ki druge preganjam iz stanovanja na zabave pa ne samo za novo leto," je dejala voditeljica in podjetnica Tara Zupančič. "Odkar sem oče, sem večkrat poklican, ampak se z veseljem odzovem," je povedal pevec skupine Batista Cadillac Urban Lutman. "Jaz priznam, da po zabavah ne hodim že od 25 leta naprej, saj sem ves čas obkrožena z ljudmi in na odru, zato me je kar težko spraviti ven. Ampak na ta dogodek bi prišla, tudi če ne bi nastopala," je dejala pevka Jana Šušteršič.

Včasih pa nočno življenje ne diši niti znanim Slovencem. Takrat poiščejo različne izgovore."Po navadi rečem, da sem prehlajen, ampak tudi tega ne moreš v nedogled uporabljati. Po navadi se na vabilo odzovem," je priznal Urban. "Jaz sem vsem povedala, da v trenutku, ko bom rekla, da se mi ne da nekam iti, grem lahko v pokoj," je dejala Tara."Kuža je žalosten, glas mi je šel, take zadeve na primer rečem, ampak mi ne verjamejo," se je pošalila Jana.