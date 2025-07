Sloviti Fantom iz opere v Ljubljani: 'Nekaj je na zgodbi, da poveže občinstva'

Gre za zgodbo o človečnosti in o tem, kako pomembno je biti prijazen in sočuten do ljudi okoli nas, opiše Naaman. "Fantom ima telesno iznakaženost, zaradi česar je drugačen. A to je metafora za celo življenje. Če so ljudje drugačni in si do njih krut, bodo sledile posledice. Če pa si do njih prijazen, sočuten in empatičen, pa se ti to povrne. V letu 2025 je to sporočilo, ki ga mora cel svet slišati," je še poudaril Naaman.