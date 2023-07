Slovo Dareta Valiča: S svojo umetniško veličino je pustil neizbrisen pečat

V nadaljevanju zapisa je dodala: "Pri Daretu Valiču bi potrebovali živ posnetek, najraje kamero. Da bi lahko ujela to neizmerno duhovitost, ironijo, specifično mimiko. Njegov obraz sploh. Njegov edinstven igralski obraz, ki se je neizbrisno zapisal v naš spomin, kot je v utemeljitvi lavreata zapisala komisija Borštnikovega prstana. Je človek, ki ne čuti potrebe, da bi kogar koli fasciniral, ki se je odločil, da bo govoril o sebi samo zato, ker se to ob Borštnikovem prstanu spodobi, a vmes vsaj enajstkrat ponovil, da nima kaj povedati in da tudi če bi imel kaj povedati, o sebi ne more in ne zna govoriti."

Od igralca so se poslovili tudi v SNG Drama Ljubljana. Na svoj uradni profil so med drugim zapisali: "V 83. letu starosti se je poslovil vrhunski gledališki in filmski igralec Dare Valič. Veliki umetnik in eden najprepoznavnejših igralcev svoje generacije. S svojo umetniško veličino ter odprto in prijazno osebnostjo je Dare Valič pustil neizbrisen pečat v našem življenju in pomembno zaznamoval slovensko kulturo, o čemer pričajo tudi številne nagrade, ki jih je prejel za svoje delo. Izjemne odrske stvaritve Dareta Valiča in vsi neponovljivi trenutki, ki smo jih doživeli v njegovi družbi, ostajajo dragocen navdih in ponos naše dramske družine. Dragi Dare, hvala za vse in velik objem do zvezd!"

"V svetu gledališča smo se poslovili od igralskega velikana, izjemnega ustvarjalca in kolega. Niz vlog in likov, ki jih je v desetletjih ustvarjanja pronicljivo oblikoval in postavil bodisi na gledališki oder ali filmsko platno ter za njih prejemal najvišje nagrade, ostaja v slovenskem igralskem opusu in v spominu občinstva zapisan za vedno. Igralski legendi se globoko priklanjamo," so zapisali na uradnem profilu Špas Teatra.