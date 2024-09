Slovo Igorja Misdarisa: 'Ne moremo še povsem dojeti'

Včeraj je pretresla vest o nenadni smrti glasbenika, ki je s skupino Šukar v našem prostoru zadnjih 35 let skrbel za popularizacijo romske glasbe. "Bil je začetnik povezave z Romi in njihovo kulturo. Mi smo kot neromi prenašali romsko kulturo, kar se mi zdi, da smo zelo lepo počeli, in on je to zelo lepo vodil," je povedal Nenad Ljubotina, član skupine Šukar.

Člani so nastopali v petih različicah romskega jezika, sodelovali pri ploščah Vlada Kreslina, Magnifica, posneli album z Zoranom Predinom."Nam najlepši vokal. Užival je v življenju, uživali smo vsi skupaj, dali smo veliko lepega skozi in mislim, da je znal uživati vsak dan," je dodal Nenad.

Javnost ga je lahko podrobneje spoznala, ko je v drugi sezoni šova MasterChef ustvarjal v kuhinji, kjer je stkal nova prijateljska. "Kasneje smo se družili in hodili na kavo skupaj, julija zadnjič. Jaz sem šokiran, da je kar tako odšel," je povedal Tulio Furlanič. "Imel je poseben in prefinjen smisel za humor. Znal ti je samo z enim pogledom povedati, kaj si misli o tebi v tistem trenutku, zelo je bil iskren," je dejala Oriana Girotto.

Šukar v romskem jeziku pomeni dobro, lepo."Njegova glasba je bila etno pristna, super in brezčasna. Glasba, ki jo vedno z veseljem lahko poslušaš," je dodala Oriana.