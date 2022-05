Slovo zasedbe Lačni Franz: Vsega lepega je enkrat konec

"Vse, ki so nas imeli radi želimo nagraditi s koncerti, ki smo jih poimenovali Veliki finale," je ob tem dejal Predin in pošalil, da to morda zares zveni nekoliko dramatično, a da si 43-letno glasbeno sodelovanje zasluži takšen naslov. "To bo res veliki finale."

Glasbenik je naši televizijski voditeljici in novinarki Poloni Jambrek ob tem zaupal, da bo turneja zajemala vse albume oziroma najbolj znane pesmi s teh albumov, različna mesta na turneji pa bodo postregla tudi z različnimi znanimi glasbenimi gosti. In če bodo fantje iz zasedbe Lačni Franz svojo pozornost po slovesu usmerili v študijsko in družinsko življenje, bo Zoran Predin, ki je v tem času stopil tudi v pisateljske vode, še naprej deloval tudi na glasbenem področju.