Smeh na sodišču: resnične zgodbe odvetnika dr. Petra Čeferina

Dr. Peter Čeferin velja za eno najuglednejših imen slovenskega odvetništva. Z zastopanjem številnih odmevnih primerov si je pridobil sloves vrhunskega zagovornika. Njegova več kot šestdesetletna kariera je zaznamovana s strokovnostjo in načelnostjo ter ima pomemben vpliv na razvoj pravne kulture v Sloveniji. Delo dr. Petra Čeferina, odvetnika z najdaljšim odvetniškim stažem v Sloveniji, presega sodne dvorane – znan je tudi kot zagovornik pravne države, človekovih pravic in visoke etike v pravni stroki.
Njegovo ime ostaja sinonim za pravno odličnost, etičnost ter neomajno predanost temeljnim načelom pravičnosti. Zato se ugled Petra Čeferina odraža tudi v najvišjih priznanjih, ki pričajo o teži in odgovornosti njegovega življenjskega poslanstva. Med njimi izstopa naziv častni meščan Ljubljane, ki predstavlja najvišje priznanje mesta za izjemen prispevek k njegovemu razvoju in ugledu.
Dodatno njegovo strokovno avtoriteto potrjuje Plaketa dr. Danila Majarona, najvišje priznanje Odvetniške zbornice Slovenije, namenjeno posameznikom, ki so trajno zaznamovali razvoj odvetništva ter utrdili njegovo neodvisnost in integriteto. Ta priznanja ne odražajo zgolj njegovih osebnih dosežkov, temveč pričajo o daljnosežnem vplivu, ki ga ima na pravno stroko in širši družbeni prostor.
Pisateljevanje je prostočasna dejavnost dr. Petra Čeferina. Dvakrat je navdušil v obliki gledališke satire. Obe sta bili uprizorjeni na odru MGL. Tri strokovne in znanstvene monografije je spisal o zgodovini odvetništva – eno od teh, z naslovom Odvetništvo na Slovenskem, hrani knjižnica v Vatikanu. Njegova šesta knjiga Sodni dnevi je roman, ki ga je spisal skupaj z raziskovalnim novinarjem Vasjo Jagrom. Prevedena je v hrvaški in srbski jezik. Biografija Nespodobni odvetnik, ki je prevedena tudi v angleščino, je izšla na Petrov 80. rojstni dan. Napisal jo je tkalec življenjepisnih niti Tadej Golob.
Sedmim knjižnim stvaritvam je med letoma 2012 in 2016 dodal pet knjig kratkih zgodb: Moje odvetniško življenje, Valat, Moje zgodbe, 100 sodnijskih in Prepoznava. S šesto knjigo, Smeh na sodišču, zaokrožuje svoj književni opus, ki obsega več kot 600 kratkih zgodb. V knjigi opisuje prigode z ljudmi, ki so se znašli v kolesjih pravosodja, ter dogodivščine s svojimi strankami na eni in sodniki, tožilci in odvetniki na drugi strani. Vse zgodbe so resnične.
