Smeh na sodišču: resnične zgodbe odvetnika dr. Petra Čeferina

Dr. Peter Čeferin velja za eno najuglednejših imen slovenskega odvetništva. Z zastopanjem številnih odmevnih primerov si je pridobil sloves vrhunskega zagovornika. Njegova več kot šestdesetletna kariera je zaznamovana s strokovnostjo in načelnostjo ter ima pomemben vpliv na razvoj pravne kulture v Sloveniji. Delo dr. Petra Čeferina, odvetnika z najdaljšim odvetniškim stažem v Sloveniji, presega sodne dvorane – znan je tudi kot zagovornik pravne države, človekovih pravic in visoke etike v pravni stroki.

Peter Čeferin s sinom Aleksandrom. FOTO: Damjan Žibert

Njegovo ime ostaja sinonim za pravno odličnost, etičnost ter neomajno predanost temeljnim načelom pravičnosti. Zato se ugled Petra Čeferina odraža tudi v najvišjih priznanjih, ki pričajo o teži in odgovornosti njegovega življenjskega poslanstva. Med njimi izstopa naziv častni meščan Ljubljane, ki predstavlja najvišje priznanje mesta za izjemen prispevek k njegovemu razvoju in ugledu. Dodatno njegovo strokovno avtoriteto potrjuje Plaketa dr. Danila Majarona, najvišje priznanje Odvetniške zbornice Slovenije, namenjeno posameznikom, ki so trajno zaznamovali razvoj odvetništva ter utrdili njegovo neodvisnost in integriteto. Ta priznanja ne odražajo zgolj njegovih osebnih dosežkov, temveč pričajo o daljnosežnem vplivu, ki ga ima na pravno stroko in širši družbeni prostor.

Predstavitev knjige Petra Čeferina. Damjan Žibert

