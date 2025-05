Smučarski skakalci na kuharskem tečaju pri Luki Jezeršku

Ekipa slovenskih smučarskih skakalcev ne počiva niti v času, ko je tekmovalna sezona že za njimi. Fantje so se tokrat odločili moči združiti v kuhinji, kjer so novo znanje, kako poprijeti in vihteti kuhalnico, pridobivali pri enem od najboljših – chefu Luki Jezeršku , ki ga lahko spremljamo tudi kot sodnika v priljubljeni oddaji Masterchef Slovenija.

"Danes so se naši skakalci preizkusili v drugačni vlogi. Hvala Luka Jezeršek in Jezeršek Catering za vse znanje, trike in nepozabno izkušnjo," so zapisali na družbenem omrežju, kjer so delili tudi nekaj fotografij, ki so nastale v kuhinji. Na njih je videti, kako so skakalci zavzeto poslušali mojstra kuhanja med predajanjem znanja, oblečeni v kuharske uniforme pa so tudi sami poprijeli za nože in kuhalnice.