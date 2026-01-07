Snega so se razveselili nekateri znani Slovenci

Čeprav je zapadli sneg povzročil nemalo nevšečnosti, pa so se ga nekateri zelo razveselili. Med njimi so bili tudi znani Slovenci, ki so na družbenih omrežjih delili utrinke, kako so že iz podstrešja ali kleti privlekli sani in jih preizkusili na beli podlagi, v zimskih radostih pa uživajo predvsem njihovi najmlajši.
Voditeljica in vplivnica Nina Osenar Kontrec je na družbenem omrežju delila družinsko fotografijo, na kateri z možem Dejanom in sinom Marlonom nasmejani zrejo v objektiv, pod njo pa pripisala: "Šli smo na nočno sankanje. Marlon se je tako razveselil snega! Zdajle pa na toplo in čakamo sveže pečene cimetove rolice. Lep večer vsem!"
Posnetek sneženja je v Instagramovi zgodbi delila tudi Dončićeva Anamaria Goltes, ki se je z našim košarkarjem v decembru razveselila druge hčerke. Idiličnemu sneženju je dodala pesem Let it Snow, ki lepo povzame dogajanje na videu.
Fotografijo zimske idile je v Instagramovi zgodbi delil tudi glasbenik Dominik Bagola, znan pod umetniškim imenom Balladero, ob njej pa v angleščini pripisal: "Kjer ulice nimajo imen." Uspešnica z enakim naslovom skupine U2 je tako lepo opisala zasneženo ulico, na kateri ni jasne ločnice med cesto in pločniki.
Nekoliko manj se je obilnega sneženja razveselila vplivnica Lucija Burgar, ki je delila posnetek, na katerem obilno sneži, sama pa je opozorila, da ji snežinke po vetru nese tudi v oči. Dodala je fotografijo, na kateri je približala oči in pokazala, o čem govori.
Na tisti težji del zimskih opravil je s svojim videom spomnil raper Zlatko, ki je pomagal očistiti sneg s tende v enem od lokalov v Ljubljani, na njem pa pripisal: "Rekreacija, fokus in motivacija." Dodal je še ključnik z besedami sneg je lep.
