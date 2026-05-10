So Fehtarji s prvim videoalbumom vrgli rokavico ostalim glasbenikom?

Fehtarji orjejo ledino in danes so v svet poslali čisto prvi videoalbum na slovenski glasbeni sceni. A ko se priljubljeni gorenjski fantje nečesa lotijo, se lotijo na veliko, zato so svoj album v obliki filma predpremierno predvajali v kinematografih po Sloveniji.

Fehtarji FOTO: Primož Pičulin

Neverjetni odzivi glasbenikov po prvi predpremieri v Kranju

Tako so si ga imeli pred uradnim izidom priložnost ogledati tako njihovi oboževalci kot tudi glasbeni kolegi. "Že, ko so prišli z idejo, da bi delali videoalbum, sem jih debelo pogledal. Kako to misliš videoalbum? 14 spotov? Tega se na svetu ni veliko ljudi lotilo narediti. Občutki so nori, malo se moraš navaditi, ampak hitro padeš notri," je svoje prve občutke po ogledu v Kranju opisal Aleš Vovk - Raay in dodal: "Da v mali Sloveniji en bend zbere pogum, dobi zagon za to in to naredi, jim samo vsa čast." Z njim se je strinjala tudi Anja Belini. "Meni je bilo 'the best'. Imam že svoje tri najljubše videospote," je zaupala.

Raay in Anja Belini FOTO: Primož Pičulin

Navdušenje so delili tudi drugi glasbeniki, med drugim fantje iz skupine Zvita Feltna. "Sam sem malo jezen na Fehtarje, ker zdaj karkoli bomo drugi bendi naredili, bo brez zveze. Tako, da Fehtarji, iskrene čestitke," je najprej dejal Blaž, Žan pa je dodal, da sta se z Blažem že v dvorani pogovarjala, da imajo tudi sami nekaj zanimivega, kar bi lahko naredili, a je ostal skrivnosten. "Dajmo počakati še na nas, ampak res kapo dol. Iskali smo napake, pa jih nismo našli," jim je še čestital Žan. "Imeli smo visoka pričakovanja, ko so nam povedali, da bo to v kinu. Res kapo dol, zelo pa me tudi zanima, kakšen projekt še pripravljajo za naprej," pa je zaključil Matic, Blaž je nato še dodal, da glasbeniki vedno znajo malo vnaprej špekulirati, kaj bo hit in kaj ne, na albumu Fehtarjev pa so jih že zdaj našli veliko.

Zvita Feltna FOTO: Primož Pičulin

Same pohvalne besede so imeli tudi fantje iz skupine Vzrock. "Občutki so fenomenalni, še zdaj mi niso šle dol kocine," je povedal Gašper in dodal: "Fehtarji so že pred časom postavili visoko lestvico. Z vsako stvarjo, z vsakim dogodkom, z vsakim produktom, ki so ga predstavili na slovenski sceni. Ko smo to videli, smo vsi vedeli, da je danes to nekaj nenormalnega, če bi imeli klobuke, bi jim dali klobuke dol."

Vzorck in Samo Kališnik iz Fehtarjev FOTO: Primož Pičulin

Stvar, ki so jo kot prvi v Sloveniji uspeli uresničiti njegovi glasbeni kolegi, je komentiral tudi Dejan Dogaja. "Dokumentarna izpoved štirih klincev, ki so zrasli v može. Rezultat je sedi odlično 10. To je projekt, ki se ga moraš lotiti pogumno in vztrajati do konca. The best, kaj jim je uspelo," je povedal, obenem pa dodal, da je to zares velik zalogaj. "Tudi sam sem že dal v enem dnevu ven dve pesmi in dva videospota, nekateri bendi celo tri. 14 pa še nihče. Niso postavili visoke lestvice, to je kar Mont Everest," je prepričan.

Dejan Dogaja, Domen Kovač in Samo Kališnik z glasbenimi prijatelji FOTO: Primož Pičulin

Posebno čast, da je lahko sodeloval pri eni od pesmi z naslovom Tennessee Whiskey in videospotu zanjo, pa je imel Luka Sešek. "Mene vedno spomni na skupinsko Ameriko, ko smo šli s Fehtarji do Luke Dončića, tam smo se zbrali v baru in povsem spontano zapeli. Ti spomini so potem kar trajali in trajali in pripeljali do našega skupnega sodelovanja. Hvala Fehtarji, da sem bil lahko tudi jaz delček tega," je bil vesel pevec, ki je prepričan, da ne samo, da so postavili izjemno visoko lestvico, celo prerasli so jo oziroma jo preplezali. "Zelo sem bil ponosen in vesel, da so se spomnili name. Zelo sem si bil všeč, všeč mi je pesem in same pohvale," je še dodal.

Luka Sešek FOTO: Primož Pičulin

Izziv za vse ostale glasbenike - se bodo kmalu postavili ob bok Fehtarjem?

Kakšen izziv bi bil to za ostale glasbenike? Bi se tudi sami upali lotiti takšnega projekta? Preverite v spodnjem videu.

Kakšen žanr opredeljuje videni film videospotov?

Fehtarji so videospote predstavili kot film, njihovi glasbeni kolegi pa bi imeli pri opredelitvi žanra tovrstnega filma kar nekaj težav. "Podeželska Slovenija na najbolj pristen način, vsega po malo, ne samo narodnozabavna, ne samo rock, ne samo balade, ampak vse," je predlagal Raay, medtem ko so fantje iz Zvite Feltne film opisali kot 'fritto misto' oziroma tragikomično dramo z malo trilerja. Dejan Dogaja je mnenja, da je film zmešan do konca, a v dobrem smislu, fantje iz Vzrocka bi ga opisali kot podeželski rock'n'roll, Luka Sešek pa s preprosto besedo: "Fehtarji!"