Trume zabave, piva, cvetja, glasbe željnih se stekajo danes v Laško. Festival Pivo in cvetje že prvi dan ponuja noro vzdušje in prvovrstne glasbenike, kot so Jan Plestenjak, Magnifico, Big Foot Mama, Žan Serčič, Bonnie M, Polkaholiki. Tja je dobro organiziran tudi javni prevoz, če se odpravljate zabavi naproti, razmislite tudi o tem.