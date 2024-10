Sodniki MasterChefa svetujejo: Zmanjšajte odpadke, reciklirajte živila

Sodniki šova MasterChef Slovenija se prav tako zavzemajo, da bi čim manj hrane pristalo v smeteh. Želijo si, da bi vsi upoštevali njihove nasvete. "Banane lahko, preden začnejo gniti, zamrznemo. Takšne so še slajše in iz njih lahko delamo kreme, sladolede in tako naprej. Tako, da banan ne mečite stran, ampak jih samo zamrznite," je dejal Karim Merdjadi."Kar nekaj programov, sistemov uvajamo na ta račun. Pomagamo si tudi z umetno inteligenco, predvsem za to, da izračunamo, koliko 'šmorna' bomo prodali. Po drugi strani pa uporabljamo pametne tehtnice," je povedal Luka Jezeršek."Pri planiranju samega menija in jedi razmišljamo, kaj bodo stranski produkti in kako jih lahko uporabimo. Na primer če delamo kompot iz jabolk, lahko olupke porabimo za nastavek za kislo testo. Zmešamo z moko in vodo in dobimo nastavek za kisli kruh," je svetoval Mojmir Šiftar.