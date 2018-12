Sodniki MasterChefa v enem najbolj sproščenih intervjujev

Sodniki MasterChefa Slovenija so letošnji zadnji gostje na našem prazničnem fotelju, na katerem so brez dlake na jeziku v sklopu objav Vprašaj me karkoli odgovarjali na vprašanja bralcev. Sodniki so povedali, ali se da skuhati okusen obrok brez soli, povedali so, za katerega Zemljana bi najraje skuhali večerjo in kdo kuha doma - oni ali njihove žene. Soočili pa so se tudi z zanimivim vprašanjem: kako skuhati večerjo za štiričlanko družino, kjer je eden vegan, drugi vegetarijanec, tretji alergičen na gluten in četrti na laktozo.