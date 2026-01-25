Naslovnica
Domača scena

Sodobna Evridika: Samo bit hočem

Ljubljana, 25. 01. 2026 16.18

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Lena Hribar Škrlec

V Cankarjevem domu je premierno zaživela predstava Orfej in Evridika v sodobni preobleki. Če je v grški mitologiji Evridikina usoda nemočno v rokah Orfeja, v predstavi ta stopi v ospredje in izjavi: "Samo bit hočem." V glavnih vlogah nastopajo Ajda Smrekar, Nataša Tič Ralijan, Lena Hribar Škrlec in drugi.

Vsi poznamo nesrečno zgodbo o Orfeju in Evridiki, ki je dvakrat umrla neslišnih korakov in brez glasu. Kaj se zgodi, ko v sodobni priredbi stopi v ospredje? "Evridikino stališče tu je, da si dovoli biti končno ona, ona, da je dovolj sama sebi in dobi svoj glas, ker zanimivo, da v originalnem mitu Evridika nima besed," nam je povedala igralka Lena Hribar Škrlec. "Tukaj pa spregovori in zapoje!"

Ajda Smrekar
Ajda Smrekar
FOTO: 24UR

"Hoče prevzeti svojo zgodbo, svojo identiteto, najti in spoznati sebe," pa je dodala igralka Ajda Smrekar. Če je v mitološki zgodbi Orfej tako rešitelj in heroj, je njegova tokratna vloga ranljivost. "Spozna, da je treba včasih odžalovati in ne samo žalovati, kaj sprejeti, in da ne smeš vedno gledati nazaj," je povedal igralec Matic Lukšič. "Tudi Evridika ni zares proti Orfeju kot človeku, ampak je proti tej strukturi, ki je ujeta znotraj mita. Ta ljubezen, ki je med njima, tako še vedno obstaja in je zelo lepa," je še dodala Hribar Škrlec.

V zgodbo vstopijo tudi prepoznavne ženske iz zgodovine - tri pisateljice s tragično usodo, ki so se za časa svojega življenja borile za svoj glas. "Govorijo svojo zgodbo in Orfej s tem, ko jih opazuje, nekako poskuša priti do razumevanja, zakaj se je Evridika odločila tako, kot se je," je pojasnila Smrekar, Lukšič pa dodal: "S tem, ko ji pusti svobodno voljo, gre lahko naprej - ali pa ne, boste videli!"

