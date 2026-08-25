Sodobna interpretacija baletne klasike Romeo in Julija

Občinstvo v Cankarjevem domu pa je sinoči navdušil eden najbolj ikoničnih baletov 20-tega stoletja: Romeo in Julija. Sergej Prokofjev ga je - na podlagi Shakespearove dramske predloge - zasnoval sredi tridesetih let prejšnjega stoletja. Večno zgodbo o zaljubljencih iz Verone je tokrat izvedel simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA. Taktirko je vihtel Josep Visent. Orkester in dirigent sta v zadnjih letih redna gosta festivala, nocoj pa ekipo z vrhunskimi španskimi plesalci čaka tudi ponovitev.