Balet Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva velja za eno ključnih del baletne literature 20. stoletja, v katerem se intimni prizori prepletajo z razgibanimi skupinskimi odlomki. Glasba izstopa po izraziti melodiki, ritmični ostrini in barvitem orkestru. Novo uprizoritev oblikuje španska koreografinja Asun Noales, glasbeno pa jo bo izvedel Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA pod vodstvom Josepa Vicenta, ki delo umešča v sodoben, a spoštljiv dialog s klasično baletno tradicijo.
Sodobna interpretacija baletne klasike Romeo in Julija
Občinstvo v Cankarjevem domu pa je sinoči navdušil eden najbolj ikoničnih baletov 20-tega stoletja: Romeo in Julija. Sergej Prokofjev ga je - na podlagi Shakespearove dramske predloge - zasnoval sredi tridesetih let prejšnjega stoletja. Večno zgodbo o zaljubljencih iz Verone je tokrat izvedel simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA. Taktirko je vihtel Josep Visent. Orkester in dirigent sta v zadnjih letih redna gosta festivala, nocoj pa ekipo z vrhunskimi španskimi plesalci čaka tudi ponovitev.
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