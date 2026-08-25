Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Sodobna interpretacija baletne klasike Romeo in Julija

Ljubljana, 25. 08. 2026 21.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik Simon Vadnjal
Romeo in Julija

Občinstvo v Cankarjevem domu pa je sinoči navdušil eden najbolj ikoničnih baletov 20-tega stoletja: Romeo in Julija. Sergej Prokofjev ga je - na podlagi Shakespearove dramske predloge - zasnoval sredi tridesetih let prejšnjega stoletja. Večno zgodbo o zaljubljencih iz Verone je tokrat izvedel simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA. Taktirko je vihtel Josep Visent. Orkester in dirigent sta v zadnjih letih redna gosta festivala, nocoj pa ekipo z vrhunskimi španskimi plesalci čaka tudi ponovitev.

Balet Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva velja za eno ključnih del baletne literature 20. stoletja, v katerem se intimni prizori prepletajo z razgibanimi skupinskimi odlomki. Glasba izstopa po izraziti melodiki, ritmični ostrini in barvitem orkestru. Novo uprizoritev oblikuje španska koreografinja Asun Noales, glasbeno pa jo bo izvedel Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA pod vodstvom Josepa Vicenta, ki delo umešča v sodoben, a spoštljiv dialog s klasično baletno tradicijo.

romeo in julija balet

Gušti in Chantal praznujeta 27. obletnico poroke

Kaj povezuje porodničarja Branka in glasbenika Bojana Cvjetićanina z Dončićem?

24ur.com Usodna ljubezen, ki jo bo oživil orkester iz Alicanteja
24ur.com Ponedeljek in torek sta rezervirana za baletno klasiko Romeo in Julija
Zadovoljna.si V Ljubljano prihaja z oskarjem nagrajeni skladatelj
24ur.com Flirrt po razprodani Festivalni dvorani: Odigrali smo koncert življenja
24ur.com Operna mojstrovina Otello Giuseppeja Verdija navdušila občinstvo
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
"Dokler imam tebe, sem tudi sama še vedno malo otrok": Hajdi Korošec Jazbinšek ganila z zapisom očetu
'Spi, ko spi dojenček': dobronameren nasvet, ki pogosto ne deluje
'Spi, ko spi dojenček': dobronameren nasvet, ki pogosto ne deluje
Dolly Parton nikoli ni imela otrok. A razlog je precej bolj zapleten, kot se zdi
Dolly Parton nikoli ni imela otrok. A razlog je precej bolj zapleten, kot se zdi
Kim Kardashian ji dovoli marsikaj, pri tem pa je potegnila jasno mejo
Kim Kardashian ji dovoli marsikaj, pri tem pa je potegnila jasno mejo
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
vizita
Portal
Nihče, razen nje, nima takšne diagnoze
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Koliko stresa nosimo v črevesju
Koliko stresa nosimo v črevesju
Ali bi lahko vaša kri v prihodnosti razkrila, katera tkiva se starajo hitreje?
Ali bi lahko vaša kri v prihodnosti razkrila, katera tkiva se starajo hitreje?
cekin
Portal
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Bizaren trik z gotovino in aluminijasto folijo: deluje ali gre le za še en spletni mit?
Bizaren trik z gotovino in aluminijasto folijo: deluje ali gre le za še en spletni mit?
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
moskisvet
Portal
Prizor, ki pritegne pogled: slovenska pevka s stojo na glavi uživa na Maldivih
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Lindsey Vonn v Rogličevem dresu: njen naslednji korak po hudi poškodbi
Lindsey Vonn v Rogličevem dresu: njen naslednji korak po hudi poškodbi
Kolikokrat v življenju se iskreno zaljubimo?
Kolikokrat v življenju se iskreno zaljubimo?
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
Med prenovo stare hiše so odstranili 70 let staro preprogo. Kar so našli pod njo, jih je pustilo brez besed
Med prenovo stare hiše so odstranili 70 let staro preprogo. Kar so našli pod njo, jih je pustilo brez besed
okusno
Portal
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907