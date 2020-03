Soki: V projekt se vračam zaradi dobrih ljudi

Marko Soršak Soki je po vsej Sloveniji poznan kot dobrodelnež z bobni, sicer pa skrbi za ritem v zasedbi Elvis Jackson. Je tudi glasbeni učitelj, ki je dobre pet let ves prosti čas namenjal projektu 20za20, v okviru katerega je slovenske šole opremljal z glasbili.

Septembra lani je projekt ustavil, saj je dejal, da je "popolnoma izgorel, krivi pa so tudi večni nezadovoljneži". Nekateri so ga žalili samo zato, ker je obdaril tudi šolo na Hrvaškem. A očitno je dobrodelni duh v njem (pre)močan, saj se je svoje poslanstvo odločil nadaljevati. Povprašali smo ga za komentar.

"V projekt se vračam zaradi dobrih ljudi. Moral sem se spočiti, predelati dramo, otrditi kožo in pobriti dlake na jeziku. Menim, da je ta projekt za kulturni prispevek naše družbe zelo pomemben. Otroci me potrebujejo. Kljub vsemu slabemu, me je podpora pravih ljudi in podjetij porinila naprej. Več kot 600 podarjenih glasbil za 121 osnovih šol je prineslo zelo pozitivne posledice. Po pričevanju staršev in učiteljev se je mnogim otrokom življenje že spremenilo. Izboljšali so ocene, interakcijo z učitelji, odkriti so novi mladi glasbeni talenti, manj je agresije med sošolci in pojavila so se dodatna delovna mesta. Želim si samo še to, da država sliši in opazi moje delo. Takšna zagnanost in rezultati niso samoumevni," je prepičan Soki, ki je očitno dobil novo podporo in nov zagon.

Očitno tudi zanj velja slavni Arniejev izrek "I'll be back" (vrnil se bom), ki ga je izrekel kot neuničljivi Terminator pred več kot 35 leti. Soki se namreč prav v teh dneh intenzivno pripravlja na 24-urni maraton poučevanja bobnov, na katerem si želi "zbobnati" na kup ljudi z dobrim namenom. Dogodek bo zaznamovala številka 20; bobnarski maraton se bo namreč pričel odvijati 20. marca 2020 ob 20. uri ter se zaključil 24 ur kasneje na Sokijevi bobnarski šoli v Mariboru.