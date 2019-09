Soki zaradi nadlegovanja in izgorelosti ustavil svoj dobrodelni projekt

Marko Soršak je po vsej Sloveniji znan kot dobrodelnež z bobni. Bobnar skupine Elvis Jackson in glasbeni učitelj je zadnji pet let ves prosti čas posvetil temu, da bi slovenske šole opremil z glasbili. A projekt je zdaj ustavil. Zato, ker je popolnoma izgorel, krivi pa so tudi večni nezadovoljneži. Po tem, ko so ga žalili samo zato, ker je obdaril tudi šolo na Hrvaškem.