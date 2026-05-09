Domača scena

Solze, evforija in polne Stožice: Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo

Ljubljana, 09. 05. 2026 09.39 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
E.K.
Jakov Jozinović

Jakov Jozinović je s svojim čustvenim nastopom popolnoma očaral slovensko občinstvo. Rekordno razprodane Stožice so dihale kot eno, skromen mladenič iz hrvaških Vinkovcev pa ni mogel skriti svojega navdušenja in je med koncertom večkrat potočil solze. Na odru največje slovenske dvorane se mu je pridružil tudi poseben gost, frontman skupine Joker Out, Bojan Cvjetićanin.

Jakov Jozinović je včeraj ponovno navdušil slovensko občinstvo. S svojim čustvenim nastopom je ogrel razprodane Stožice, za katere so Slovenke in Slovenci nemudoma pograbili vstopnice. Parter je bil namreč razprodan v pičlih dveh minutah, v eni uri pa je pošlo 10.000 vstopnic. Ravno zaradi tako velikega zanimanja pa bo na odru največje dvorane naše dežele v sklopu svoje turneje Ja za čuda letim ponovno nastopil tudi nocoj.

Med turnejo so se mu na odru večkrat pridružila velika imena balkanske scene, kot so Džejla Ramović, Matija Cvek, Željko Samardžić, Nina Badrić, Silente in Jelena Rozga, slavnostni gost večera v prestolnici pa je bil frontman skupine Joker Out, Bojan Cvjetićanin. "Samo ljubezen, brat, hvala ti!," se je Jozinoviću po spektaklu na družbenem omrežju zahvalil Cvjetićanin.

Mladenič iz hrvaških Vinkovcev, ki mu je večkrat uspelo razprodati največje koncertne dvorane v Beogradu, Sarajevu, Zagrebu in tudi v Sloveniji, še preden je izdal svojo prvo avtorsko pesem, je sicer znan po svoji skromnosti. "Eksplozije svoje kariere in vsega, kar se mi dogaja, ne dojemam povsem dobro. Gre za res veliko stvar, ki se mi je zgodila tako zelo hitro. Nihče, niti jaz pri svojih dvajsetih letih, se tega ne more v polnem zavedati. Skušam pa čim bolj uživati v tem in še naprej živeti na tem valu," nam je pred kratkim zaupal pevec.

Svojih čustev tako ni skrival niti včeraj, ko je v prestolnici večkrat potočil solze in se z obilo hvaležnosti zahvalil vsem, ki ga podpirajo. "Prvič v življenju sem nastopil v Areni. Ljubljana, KAJ JE TO BILO?!?!? Hvalaaaaaa," je posnetku včerajšnjega večera pripisal pevec.

"Ne morem verjeti, da smo uspeli razprodati tako veliko dvorano v vaši državi. Še naprej imam veliko strahospoštovanje do te dvorane, v resnici me je skrbelo, če bo dovolj zanimanja. Kot kaže, je, tako, hvala bogu! Izjemno se veselim, komaj čakam. To bo koncert, ki se bo vpisal v zgodovino," nam je pred kratkim še zaupal Jozinović.

mestni
09. 05. 2026 10.47
vsi jugo nastopajoči imajo razprodane dvorane se vidi kdo živi v Sloveniji domorodci v manjšini
Barbarezo
09. 05. 2026 11.11
Problem je v tem , da dan danes tudi slovenci hocejo biti južnjaki ...lp
mestni
09. 05. 2026 10.43
juga se je preselila v slovenijo
?iro123
09. 05. 2026 10.41
Iz kot je ušou, zgleda ful zafiksan
Anion6anion
09. 05. 2026 10.25
Kdo je to? Prvič slišim!
Slovenska pomlad
09. 05. 2026 10.21
Težko razumeti.
