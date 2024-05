Solze na premieri filma Dežela Junakov: Slovenija je prvak v dobrodelnosti

Na velika platna je v ponedeljek končno prišel težko pričakovan film Dežela Junakov. Omenjen film je nastal izpod rok ekipe Radia 1, ki se je s tem želela pokloniti vsem dobrodelnim Slovencem, ki že 10 let pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin, da okusijo vsaj delček počitniške brezskrbnosti. Na premieri so tekle solze ganjenosti, gledalci pa so po koncu filma ponosno vstali in ekipo nagradili z dolgim aplavzom.

OGLAS

Film Dežela Junakov je začel svoj pohod po kinematografih. Z veliko premiero v ljubljanskem Cineplexxu se je v ponedeljek začel predvajati težko pričakovani film, s katerim se ekipa Radia 1 želi pokloniti vsem dobrodelnim Slovencem, ki že 10 let pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin, da okusijo vsak delček počitniške brezskrbnosti. V filmu lahko vidimo številne utrinke s poti, veselje, jezo, smeh, solze, kaplje potu ... Celotna dvorana je po ogledu filma vstala, prav nihče ni ostal ravnodušen, po marsikaterem licu pa so spolzele tudi solze ganjenosti.

Film Dežela Junakov je začel svoj pohod po kinematografih. FOTO: Otton Zajec Photography icon-expand

Premiere se je udeležil tudi glavni junak akcije Deželak Junak, Miha Deželak. "Jaz ne vem, kako je režiser lahko vse strnil v 50 minut. Zajel je bistvo, všeč mi je bilo, ko smo skakali malo naprej, malo nazaj. Kako se je vse začelo, saj nihče ni vedel, zakaj jaz vozim otroško kolo. Tudi tehnika se je spremenila, kako je boljše zdaj vse posneto. Zajel je vse prisotne emocije, pokazal je vse te ljudi, kako so angažirani, kako srčni so, kako pridejo pomagat. Ta energija je rasla in v filmu je to videti," je povedal radijski voditelj in priznal, da je ob ogledu tudi sam potočil kakšno solzo. "Ker so bila ves čas prisotna čustva. Imam krasno terensko ekipo. Vsak točno ve, kaj dela, smo kot stroj, vsak dobro opravlja svoje delo. Prav tako ekipa v studiu. To je formula za uspeh," je še dodal Junak, ki se bo letos na pot podal v sredo, 29. maja.

Miha Deželak se bo letos na pot podal v sredo, 29. maja. FOTO: Otton Zajec Photography icon-expand

Nad filmom je bil navdušen tudi Mihov radijski kolega Denis Avdić."Ta film je lepo pokazal, da so akcija ljudje. Brez vas ni nič. Pokazal je, kako je akcija rasla skozi čas. Akcija je vaša, mi smo samo tisti, ki vse povežemo v celoto. Lepo je videti, da je Slovenija akcijo vzela za svojo. Slovenija je svetovni prvak v dobrodelnosti. Lahko greste gledat podatke, pa boste videli, da je res. Če primerjamo število in BDP prebivalcev z bogatimi državami, so močno za nami. Pri nas ste ljudje tisti, ki se odzovete na neverjeten način in zato je tudi ta zgodba postala tako velika," je zbrane v dvorani nagovoril Denis.

Celotna dvorana je po ogledu filma vstala, prav nihče ni ostal ravnodušen, po marsikaterem licu pa so spolzele tudi solze ganjenosti. FOTO: Otton Zajec Photography icon-expand

Pod film se kot režiser podpisuje Jan Jordan Filip Frangež, ki mu je uspelo 10 let združiti v 50-minutni film. "Šest mesecev sem neprestano gledal ves material, glava, oči, srce me bolijo. Prva verzija je bila dolga 10 ur, druga tri ure, četrta eno uro in na koncu sem spravil na 50 minut. V ta projekt je vključena vsa Slovenija, to je ogromna teža. Ko gledam te čudovite ljudi, se počutim kot del ekipe, kot da vozim z vami. Komaj čakam, da se vam letos pridružim," je priznal.

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

icon-expand FOTO: Otton Zajec Photography

















Čustvena premiera v ljubljanskem Cineplexxu. icon-picture-layer-2 1 / 10

Poleg omenjenih akterjev seveda ne moremo mimo celotne ekipe, ki že 10 let ustvarja eno najbolj odmevnih slovenskih dobrodelnih akcij. V ekipi so Mare Vidmar, Uroš Bitenc, Mare Rant, Mitja Lovrek, Matej Lakota, Ambrož Garafolj, Srečko Deželak, Darja Štravs Tisu in Nina Igrutinovič, ki jo kličejo kar mama akcije. Je pa tudi urednica vsebin na Radiu 1. "To je ogromna čast zame. Počaščena sem, da sem mama akcije Deželak Junak. Neverjetno je vsako leto znova videti, kako ta projekt poveže Slovenijo. Kako nas spremljajo od jutra do večera. To, da sem terenska vodja akcije, je res največja čast," je dejala Nina. Poleg ekipe so na dogodku spregovorili tudi Anita Ogulin, vzgojitelji iz poletnega tabora in posamezniki, ki so priča težkim zgodbam otrok, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin.