'Solze smeha': predstava Šminka in sekirca navdušila znane obraze

Rebeka Dremelj in Gorka Berden sta oder v ljubljanski festivalni dvorani za nekaj ur spremenili v divjino in občinstvu premierno predstavili komedijo Šminka in sekirica. V vlogah neustavljive mojstrice preživetja Branke in mestne dame Viktorije sta dokazali, da sta eden najbolj zabavnih igralskih tandemov pri nas in razprodano dvorano nasmejali do solz.

V razprodani Festivalni dvorani v Ljubljani se je odvila premiera predstave Šminka in sekirca, v kateri sta navdušili glavni akterki Rebeka Dremelj in Gorka Berden v vlogah neizprosne mojstrice preživetja v divjini Branke in mestne dame Viktorije. Predstava režiserke Ajde Valcl v produkciji POPUP Teatra je požela navdušenje občinstva. "Zame je to nekaj povsem novega. Pri Jamski ženski sem bila prepuščena sama sebi, zdaj pa je ob meni profesionalka, ki me uči, me zna v določenih trenutkih ustaviti in mi pove, če jo kaj zmoti. Neverjeten občutek je opazovati ljudi, ki se tako iskreno smejijo in uživajo pod odrom. To je glavni razlog, da to sploh počnem," je po premieri povedala Rebeka.

Rebeka Dremelj in Gorka Berden FOTO: Marko Pigac icon-expand

Gorka je sicer priznala, da ji na odru ni šlo vse kot po maslu, a tega sploh ni bilo opaziti. "Polna dvorana me je pustila brez besed in uživala sem v slehernem trenutku. Na srečo sva že prej odigrali nekaj predpremier, zato sem bila bolj suverena in nisem čutila velikega pritiska. Poleg tega mi Rebekina energija dobro dene, lahko bi celo rekla, da ima name zdravilen in pomirjujoč učinek." Prepoznavni obrazi, ki so po premieri delili vtise o novi komediji, so bili nad videnim in slišanim očarani. "Prišel sem se sprostit, zabavat in učit! Obe sta vložili ogromno truda in prikazali ogromno univerzalnih veščin, da je predstava tako odlično uspela. Vse pohvale, opravili sta z odliko," je povedal voditelj in glavni zvezdnik Pasje komedije Boštjan Romih. "Neverjetni sta! Prijateljem sem med predstavo šepetal, da si še nikoli nisem ogledal česa tako pristnega in zabavnega. Užival sem od prve do zadnje minute in si večkrat brisal solze smeha," pa je priznal nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu Filip Flisar.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko FOTO: Marko Pigac icon-expand

Na premieri je bila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki obožuje dobro komedijo, kar Šminka in sekirca po njenih besedah je. "Zabavna in odlična. Rebeka in Gorka od začetka do konca predstave držita neverjeten ritem, ki gledalca ne pusti ravnodušnega. Vem, da ni enostavno ustvariti dobre komedije, zato sem še toliko bolj ponosna na obe." Plesalka in članica skupine Power Dancers, Natka Geržina jima je dodelila najvišjo oceno: "Deset od deset! Sta energični, enkratni, zanimivi in hudo smešni! To je predstava, ki je enostavno ne smete spregledati." "Prvinsko, naravno in divje. Situacije so komične in vsakdanje, ni treba, da se znajdemo v gozdu, da se najdemo v njuni zgodbi, ki sta jo odlično uprizorili. Že dolgo nisem tako užival na kakšni predstavi," je ocenil radijski voditelj Miha Deželak. "Doživeto in prepričljivo. Takšna komedija je enostavno umetnost in med predstavo sem se celo večkrat vprašal, ali bi sam zmogel kaj takšnega. Odgovor se glasi – ne! Rebeke se je pred časom prijel vzdevek 'multipraktik', in čeprav je to dokazala že pred časom, ga je sedaj na novo definirala," pa je dodal plesalec in pevec Sebastian.

Mirjam Poterbin in njen partner Rok Kramer FOTO: Marko Pigac icon-expand