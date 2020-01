Španec inoT je postal očka

Slovenka Maša, ki je imela sicer rok 26. januarja, je srečno povila majhno Kalo, inoT pa je s čustveno objavo na Instagramu sledilcem sporočil, da je postal oče:"Niti najmočnejši moški se ne more zoperstaviti svoji mami, to je velika šibkost vsakega človeka. Danes te spoštujem še bolj kot včeraj. 48 ur kontrakcij, 15 ur poroda, carskega reza in celonočno dojenje."