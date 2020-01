Španec inoT po rojstvu hčerke: Imam polne roke dela

Imitator je ves čas med porodom svoji izbranki stal ob strani in ob tem tudi glasno navijal. Porod je bil sicer dolg, o počutju Maše pa pravi: "Maša se že veliko boljše počuti. Je najmočnejša oseba na svetu, kar jih poznam. S skupnimi močmi in ljubeznijo lahko premagava vse." Umetnik je v smehu še dodal, da bi imel deset otrok, če bi lahko, a za zdaj ostaja Kala njuna edina špansko-slovenska princesa.

InoT je trenutno na turneji s svojo novo predstavo in se mudi po Balearskih otokih, prav tako pa se intenzivno uči slovenskega jezika: "Zelo rad bi se naučil dobro govoriti slovensko in tako se trenutno s Kalo skupaj učiva."

Sicer pa je imitator starševske vloge že vajen, saj je Mašina otroka sprejel za svoja: "Ne bo veliko sprememb, saj smo bili že pred rojstvom Kale družina. Rad imam Lukasa in Leo. Še naprej bom trdo delal na poti do svojih sanj in bil navdih za svojo družino."

InoT je za naš portal še dodal, da pogreša prijatelje iz Slovenije: "Oditi je bilo težko, a izkušnja je bila čudovita. Za vedno bom tudi Slovenec."