Pred natanko 25 leti, torej leta 1997, je Urša Alič dobila noro idejo in s premiero komedije Dan norosti odprla prvo zasebno gledališče v Sloveniji. Danes vsi poznamo špas teater, mnogi se tja hodimo od srca nasmejat in prav to so sinoči na praznovanju počeli tudi povabljenci, na odru jih je noro zabavala zvezdniška posadka s komedijo Boeing Boeing.