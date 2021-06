Na novinarski konferenci so predstavili, kaj nas čaka v Špasnem poletju. Čaka nas 80 dogodkov z več kot 40 ustvarjalci na 17 idiličnih lokacijah po Sloveniji. Čutiti je bilo neverjeten zagon, vrvežavost in navihano srečo, da bodo končno lahko stopili na odre in zabavali slovensko občinstvo.

icon-expand