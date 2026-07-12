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Domača scena

Spektakel na Ljubljanici: odbojka na vodi privabila številne gledalce

Ljubljana, 12. 07. 2026 13.25 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
E.K.
Odbojka na vodi privabila številne gledalce

Ljubljanica je ponovno postala prizorišče edinstvenega spektakla Odbojka na vodi, ki je privabil številne obiskovalce. Dogodek, prepoznan tudi v svetovnem merilu, je združil vrhunski šport, kulturo in skrb za okolje.

Ljubljanica je v petek in soboto spet gostila poletno klasiko Odbojko na vodi. Prireditev, ki združuje aktivno preživljanje prostega časa 'na zraku in vodi' in ljubezen do športa, kulture, zabave ter varovanja okolja, je na navijaško tribuno, v fan cono in na bregove mestne reke spet pritegnila nepregledno množico, objave vrhuncev pa si je na spletu ogledal večdesetmilijonski svetovni avditorij.

Odbojka na vodi privabila številne gledalce
Odbojka na vodi privabila številne gledalce
FOTO: Žan Osim

"To je super popotnica, saj smo pred širitvijo v tujino," je med drugim po zaključku povedala Kristina Taja Grünfeld, vodja projekta, katerega je letos tudi revija Forbes v članku o najboljših dogodkih v Evropi leta 2026 uvrstila ob bok dogodkom, kot sta Monaco Grand Prix in zimske olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo. "Za nami je še en nepozaben vikend športa, umetnosti, kulinarike, druženja in zabave, za odlično potezo se je izkazala tudi odločitev, da turnir odpremo za izbrane rekreativce: Neža Bedjanič in Lara Jelen sta klonili šele v finalu," je še dodala Grünfeld.

Večer je postregel s številnimi nepozabnimi trenutki
Večer je postregel s številnimi nepozabnimi trenutki
FOTO: Žan Osim

Zmaga v ženski konkurenci je ostala doma, z najžlahtnejšo medaljo sta se okitili Zoja Kalar in Živa Javornik. Moško tekmovanje pa je skazil naliv, ki je prestolnico obiskal tik pred finalom. Igralcev to ni preveč motilo, tudi gledalci na tribuni so vztrajali, a naplavine, ki jih je s seboj prinesla Ljubljanica, so na koncu prekinile izvedbo moškega finala med avstrijskim in slovensko-slovaškim dvojcem, ki se je končal v prvem nizu pri rezultatu 14:14. Tako je sicer do zmage končno prišel ljubljenec publike in ambasador Odbojke na vodi, Alan Košenina, ki pa je že napovedal, da se bo naslednje leto vrnil in si zlato izboril na atraktivnem osvetljenem igrišču na vodi.

Dogodek so popestrili vrhunski plesalci Prodance Mihe Krušiča.
Dogodek so popestrili vrhunski plesalci Prodance Mihe Krušiča.
FOTO: Žan Osim

Obiskovalci so uživali ob napetih bojih ter odlični animaciji Uroša Bitenca in didžeja Zupixa, ko pa se je nad mesto spustil mrak, so jih v umetniškem programu na vodi navdušili vrhunski plesalci Prodance Mihe Krušiča.

Odbojka na vodi prestolnica šport navijači obiskovalci

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KOMENTARJI5

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GAYPLANET
12. 07. 2026 15.11
Hudo!
Odgovori
0 0
Fokus1234
12. 07. 2026 14.48
Kaksna skoda, da se dogodkov v ljubljani ne oglasuje malo bolj. Vedno izvem za dogodke, ko so ze mimo
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+1
1 0
Hc4life
12. 07. 2026 14.28
Spektakel ahahahahahahahahahahaha bogi močvirniki ,kaj pa lahko temu folku prodaš
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-1
1 2
Emtisunce
12. 07. 2026 14.14
Katastrofa brez primere ! Onesnaževanje, motenje prebivalcev, finančna izguba, ..., upam da tovrstne dogodke prepovedo, sploh v stari Ljubljani. To sodi na stadione izven mesta, lahko pa poizkusijo v Savskem naselju, Fužinama, ... .
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+1
4 3
krjola
12. 07. 2026 14.08
ta odbojka na vodi je čista bedarija...ne vem v čem je smisel tega?...ne rečem da bi bil kakšen koncert na tej površini, bi bilo bolj zanimivo, ne pa neka brezvezna odbojka...kr neki...
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+4
5 1
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