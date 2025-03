Spektakel Rhythm of the Dance aprila v Sloveniji

Rhythm of the Dance, irski plesni in glasbeni spektakel, ki je osvojil svet, aprila prihaja v Slovenijo. Preplet irskih ljudskih plesov, keltske glasbe, nenavadnih tradicionalnih instrumentov in še veliko drugega bo 4. aprila zabaval občinstvo v mariborski Dvorani Tabor, dva dneva kasneje, 6. aprila, pa obiskovalce v ljubljanski Hala Tivoli.

Rhythm of the Dance sloni na najsodobnejši odrski tehniki in veliki skupini svetovno znanih, izjemno nadarjenih plesalcev, glasbenikov in pevcev. Predstavo hvalijo kritiki in občinstvo po vsem svetu, saj že 25 let na največje odre po svetu prinaša tradicionalni irski ples in se lahko pohvali z več kot 7 milijoni obiskovalcev v več kot 50 državah.

V zadnjih letih se je spektakel še dodatno preobrazil, saj je z uporabo najnovejše odrske tehnologije postala sodobna predstava, ki uprizarja 2000-letno potovanje skozi zgodovino irske plesne tradicije!