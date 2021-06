Spektakularni start Deželaka: spustil se je s planiške velikanke

Radijska voditelja Miha Deželak in Denis Avdić na vrhu velikanke.

Start je bil nepričakovan in več kot spektakularen. Vse se je začelo, ko se je Deželak že zgodaj zjutraj pojavil na radiu, kjer pa njegovih treh prijateljev, Denisa Avdića,Jane MoreljinAnje Ramšak, ni bilo. Bil pa je voditelj Robert Roškar, ki je imel nalogo, da Miha pripelje na skrivno lokacijo. Odpravila sta se na pot, ekipa pa ju je veselo pričakala pod planiško velikanko. Tam je Deželaka čakalo to, na kar se je pripravljal zadnjih nekaj tednov.

Avdić ga je odpeljal na vrh velikanke, kjer je Deželaka čakalo presenečenje – v dolino se je namreč moral spustiti po ziplinu. "Miha, letos si želel poleteti v to akcijo! Želel si štartati z višine in imaš višino. Sva na 1151 metrov visokem štartu. Zipline je dolg 566 metrov, polet traja 45 sekund, letiš pa lahko s hitrostjo do 85 kilometrov na uro,"je dejal Avdić.