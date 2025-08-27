Špela Jereb je postala mamica

Voditeljica vremena na POP TV Špela Jereb je prvič postala mamica. S partnerjem Klemnom sta se razveselila deklice, je sporočila in dodala, da se tako ona kot dojenčica dobro počutita. Veselo novico, da bo prvič postala mamica, je javnosti sporočila konec meseca marca, ko je za 24ur.com povedala, da sta si s partnerjem dojenčka zelo želela in ga z veseljem pričakujeta.

Špela Jereb, voditeljica vremena na POP TV, se je razveselila hčerke. Kot nam je sporočila, je deklica na svet prijokala 26. avgusta in dodala: "Ob 13.26, s 50 cm in 2860 g sem prava manekenka, treniram tudi pljuča in že ukazujem mamici in očku. Mami se počuti odlično, saj je imela lep porod, očija pa kar razganja od ponosa. Klemen z lupinico že komaj čaka, da naju odpelje domov."

icon-expand FOTO: osebni arhiv Špele Jereb

"Počutim se super. Imela sem zelo lepo porodno izkušnjo, lahko bi rekla, da je vse teklo tako, kot mora. Presrečna sem, da sem končno spoznala najino dojenčico in priznam, sploh se jo ne morem nagledati. Se že veliko crkljamo in uživamo v prvih skupnih trenutkih kot družinica. Malčica je super, zelo rada se doji, predvsem pa veliko spi, saj je za njo stresen dan. Že vidim, da bo po mami prava mala crkljivka," nam je zaupala Špela.

"Tudi očka je presrečen. Kot spremljevalec ob porodu se je odlično izkazal in mi nudil veliko podporo. Ob njegovem navijanju, motiviranju, masaži in pomoči je porod potekal še hitreje. Lahko rečem, da je bilo prav romantično," je še razkrila simpatična vremenarka.