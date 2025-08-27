Špela Jereb je postala mamica

Špela Jereb, voditeljica vremena na POP TV, se je razveselila hčerke. Kot nam je sporočila, je deklica na svet prijokala 26. avgusta in dodala: "Ob 13.26, s 50 cm in 2860 g sem prava manekenka, treniram tudi pljuča in že ukazujem mamici in očku. Mami se počuti odlično, saj je imela lep porod, očija pa kar razganja od ponosa. Klemen z lupinico že komaj čaka, da naju odpelje domov."
- FOTO: osebni arhiv Špele Jereb
"Počutim se super. Imela sem zelo lepo porodno izkušnjo, lahko bi rekla, da je vse teklo tako, kot mora. Presrečna sem, da sem končno spoznala najino dojenčico in priznam, sploh se jo ne morem nagledati. Se že veliko crkljamo in uživamo v prvih skupnih trenutkih kot družinica. Malčica je super, zelo rada se doji, predvsem pa veliko spi, saj je za njo stresen dan. Že vidim, da bo po mami prava mala crkljivka," nam je zaupala Špela.
"Tudi očka je presrečen. Kot spremljevalec ob porodu se je odlično izkazal in mi nudil veliko podporo. Ob njegovem navijanju, motiviranju, masaži in pomoči je porod potekal še hitreje. Lahko rečem, da je bilo prav romantično," je še razkrila simpatična vremenarka.
Presrečen pa je tudi novopečeni očka, ki je za 24ur.com povedal: "Tega poroda ne bi zamudil za nič na svetu. Videl sem, kakšno neverjetno moč imajo ženske in kakšne sposobnosti premorejo. Vesel sem, da sem bil v vsakem trenutku zraven – skozi vse lepe in tudi malo težje trenutke. To je bila izkušnja, ki me je resnično zaznamovala. Pohvale tudi vsem v porodnišnici Postojna za najboljšo izkušnjo."
Staršema v redakciji 24ur.com želimo vse najboljše.
