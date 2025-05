Spor med pevko in duom: 'Kaj to pomeni za vse ostale izvajalce?'

Spor med Niko Zorjan in Alešom ter Marjetko Vovk je dvignil ogromno prahu na slovenski glasbeni sceni. Potem ko je vsaka stran predstavila svojo plat zgodbe in delila zapis na družbeno omrežje, so se številni glasbeniki in ostali znani Slovenci postavili na stran pevke Nike, ki je zaradi podane prošnje zakoncev, s katerimi je leta sodelovala, ostala brez skladb in videoposnetkov na različnih platformah za pretočno predvajanje glasbe. Prekmurka je včeraj v javnem sporočilu, ki ga je delila na Instagramu med drugim zapisala: "V zadnjih dneh se je zgodilo nekaj, kar me je globoko prizadelo – kot umetnico, kot človeka, kot žensko, ki je zadnjih 13 let s srcem gradila svojo glasbeno pot. Na YouTubu in digitalnih platformah so bili brez mojega soglasja izbrisani moji videospoti in pesmi. Moje pesmi. Moj spomin. Moje delo. Moja zgodba. In to ne zaradi pravnih razlogov - ampak zaradi osebnih zamer."

"Verjamem, da je to za Niko zelo težek čas, hkrati pa sem vesel za njo. Mislim, da se v vsem tem kaosu en del nje počuti osvobojeno. Njen kreativni del. Občutek kontrole nad lastnim življenjem in predstavljanjem svojega imena v javnosti. Začela je kot mlada punca, z vnemo po ustvarjanju in nastopanju, ne vedoč, v kaj se spušča. Ta iskra je kot magnet za ideje, obljube in dolgoročne pogodbe, ki jih mlad človek v želji po uspehu žal ne razume. Od daleč, pa tudi od blizu glasbeniki opazujemo takšne in podobne situacije v našem glasbenem prostoru – nekateri s podobnimi izkušnjami, nekateri so še vedno del njih," nam je zaupal pevec Žan Serčič , ki je dodal: "Težko komentiramo njihov dogovor in pogodbe, zagotovo bo na to temo v medijski svet prišlo veliko kontradiktornih zgodb, kot vemo, ima vsaka zgodba dve plati. Kaj je prav in kaj narobe, bo presodil vsak sam. Meni osebno se zdi moralno sporno izbrisati delo človeka, ki za to živi, je v svoje izdelke vložil celega sebe, to z ljubeznijo delil s svojo publiko, se javno izpostavljal in izgubil delček svoje zasebnosti za vedno, na koncu pa ostal brez vsega. Pod pretvezo neskladja vrednot. Kaj to pomeni za vse ostale izvajalce, ki si mogoče v prihodnosti ne bodo več delili istih vrednot, kot njihovi "zastopniki"? Je tudi njihovo delo in ali so oni kot osebe njihova last in bodo izbrisani? Verjamem, da resnica vedno najde svojo pot. Verjamem tudi, da bo marsikdo odprl oči za vpliv in skrajnost lobijev ter monopolov ustvarjenih v zadnjih nekaj letih, kajti gre za vse nadaljnje mlade izvajalce, ki stopajo v naš glasbeni prostor. Predvsem pa verjamem, da ima Nika premočen plamen, da bi ga ugasnili s tako potezo. Marsikdo bi po tem, kar je prestala in prestaja ona že obupal, se ustrašil ali celo izgubil voljo do ustvarjanja. Vem, da je pred njo še veliko in ji želim ogromno nove kreative."

"Draga Nika, to, kar se ti dogaja, je globoko nepravično. Vzeti človeku njegovo ustvarjanje, njegov spomin, njegov glas in zapuščino – to je škodoželjnost najhujše vrste. To ni več spor, to je napad. To je namerno uničevanje nekoga – ne da bi se zavedala, da sta s tem na dobri poti, da uničita predvsem sebe. Tvoja pot, tvoja iskrenost, tvoja moč in predanost govorijo zase – in govorijo glasneje, kot lahko izbriše kateri koli klik. Draga Nika, tvoje pesmi so žive v ljudeh, ki jih čutijo, pojejo, nosijo s sabo. Tvoje delo ni izbrisano – in nikoli ne bo! Z vsem spoštovanjem in veliko podporo ti želim vse, kar si zaslužiš," je njeno objavo komentirala pevka Rebeka Dremelj .

"Na notnem črtovju lahko statistično gledano ustvariš 7 trilijonov različnih melodij in samo ti imaš tak glas, stas, pa še iz Prekmurja si. Zmagovalna kombinacija. Maš ti to," je zapisal pevec in radijski voditelj Tim Kores - Kori .

"BRAVO ZA POGUM!! Končno je prišel dan za resnico, ki jo pozna veliko ljudi, a smo čakali, da prva spregovoriš ti!! Zdaj se bodo vsuli okostnjaki iz omare dotičnega para, ki tako preračunljivo igrata umazano igro, in to že leta!!! Nika, tvojega talenta in orjaškega srca ne more nihče izbrisati, še najmanj pa taki ... ufffff se je bolje zadržati, da ne povem vsega na mah...," je pod njeno objavo zapisal pevec Tomaž Mihelič .

"Draga Nika, poznam te še, ko si bila čisto majhna deklica in si na krtačo srčno prepevala po hiši. Kot otrok si bila velikokrat na vajah, mojih koncertih in turnejah, ker je bil tvoj ati Janez Zorjan 20 let član mojega spremljevalnega ansambla, ki me je spremljal vsa leta na vseh turnejah po športnih dvoranah Slovenije ... Zapomni si ... nihče ne more tebi vzeti tvojo glasbo, tvoje pesmi, tvojo energijo, ljubezen do glasbe in publike ter ljubezen tvoje publike do tebe ... tukaj si zmagovalka in vedno boš zmagovalka, ker gledaš na svet skozi svoje pošteno srce. Ene ljudi žal sčasoma uniči lasten ego, napuh ... sam sem napisal na stotine pesmi zase in druge izvajalce, ker sem poleg avtorstva tudi pevec s 35-letno kariero in lahko rečem, da mnogi avtorji zaradi lastnega ega in napuha pozabljajo, da ena uspešnica ne nastane samo zaradi glasbe, teksta, aranžmaja ali vloženega denarja v produkcijo ... ampak predvsem zaradi ... Izvajalca, ki s svojo energijo, karizmo, interpretacijo, s svojo pojavo, vero v pesem, vztrajnostjo, iskrenostjo in še in še ... ustvari hit," je med drugim na svoj Instagram profil zapisal pevec Werner.

"Draga Nika, pogumno naprej po svoji poti! Si krasna punca in odlična pevka," je pod Nikino objavo zapisala pevka Alenka Godec.

"Draga Nika, si ena najbolj srčnih, neškodoželjnih in prijaznih oseb, kar jih poznam. Da obstaja človek, ki bi te želel namerno prizadeti, ponižati, ti vzeti nekaj, kar je tebi tako dragoceno, moja glava ne zmore sprocesirati. Dober človek te poti zagotovo ne bi izbral! Verjamem, da bo zmagala pravica, da bodo videospoti vrnjeni in da boš iz tega prišla kot absolutna zmagovalka! Ponosna sem do neba, da si se postavila zase," je pod objavo zapisala vplivnica Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa afna.