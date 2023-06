Šporar prvič očka, partnerica razkrila podrobnosti težke nosečnosti

Novopečena mamica je v seriji zgodb na Instagramu priznala, da je dlje časa razmišljala, ali naj izkušnjo deli na spletu ter da je šele sedaj pripravljena to storiti. "Kar se je začelo kot zelo enostavna nosečnost, brez kakršnihkoli zapletov, se je v petem mesecu hitro spremenilo," je zapisala in razkrila, da je imela nujni poseg že v šestem mesecu ter da sta z nogometašem štela dneve in mesece, v upanju, da bi se njun otrok rodil čim bolj zdrav.

"Doseči 28 tednov, je bil prvi velik mejnik in najin prvi vzdih olajšanja. Ponovna hospitalizacija teden dni pozneje pa je bila znova težka," je opisala svojo nosečnost. "Skušala sem se prepričati, da me to gradi v neverjetno močno osebo ter da me uči, da se upočasnim in se z življenjem spopadam korak za korakom." Dodala je, da sta z Andražem zaradi te izkušnje boljši par in starša ter da ju je "narava očitno morala na težek način naučiti, koliko moči starši potrebujejo za otroke".

"Preživeti vse to v tuji državi, tako rekoč sama z mamo, brez družine in prijateljev, ki sem jih videla samo prek videoklica, je bil velik izziv," se je zadnjih dni spominjala Mia, ki je pojasnila, da je Andraž 'služil državi' in igral za reprezentanco ter se ob vsakem možnem trenutku vračal k njej, tudi če zgolj za dan. "Enostavno življenje partnerice športnika, kajne," je ob tem pripomnila novopečena mamica, ki se je poleg težke nosečnosti soočala še z izgubo ljubljenčka."Po dveh mesecih bivanja v bolnišnici se je najin sinček rodil prezgodaj. Trenutno sva oba še vedno v bolnišnici, ampak sva dobro," je še zaključila.

Da je postal očka, je Šporar namignil že ob zadetku gola proti Danski, ko je gledalcem v Stožicah in pred televizijskimi ekrani pokazal, kako ziba dojenčka.