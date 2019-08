Športna novinarka presenetila Valentina Rossija: A še enega?

Simpatična športna novinarka Eva Koderman Pavc, ki je svojo športno strast začela s spremljanjem Formule 1, kjer je bila velika oboževalka Michaela Schumacherja, jo je ljubezen do športa pred leti pripeljala v našo medijsko hišo, kjer v živo že več let spremlja dirke MotoGP.

A Eva se bo počasi vsaj za nekaj časa poslovila od Svetovnega prvenstva v motociklizmu, kajti novinarka drugič pričakuje: "Vsi se veselimo, da se nam bo pozimi pridružil nov družinski član. Lia se že veseli, da bo starejša sestrica," nam je tako zaupala simpatična sodelavka.

Zelo simpatično pa je sprejel novico o nosečnosti tudi Valentino Rossi, italijanski motociklistični dirkač, ki počasi zaključuje svojo kariero. Eva je namreč imela v Spielbergu z njim intervju in na koncu pogovora mu je zaupala, da je najbrž to njun zadnji intervju, kajti je v veselem pričakovanju. "Tega mu niti ne bi omenila, če ne bi bil Rossi edini dirkač, ki me je po prvem porodniškem dopustu vprašal po otroku in ali imam hčerko oziroma sina. Ne le, da se je spomnil, ampak me je celo vprašal po tem, kar se mi je zdela zelo lepa gesta, zato sem mu na koncu spontano povedala novico,"nam je še zaupala ter dodala, da jo je presenetila njegova reakcija: "Me je pa presenetila njegova reakcija, ko je rekel 'a še enega' ... Kot da jim imam že pet," je nasmejano povedala.

Poglejte si simpatičen videoposnetek športnika in naše novinarke.