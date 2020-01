Naša športna novinarka se je razveselila fantka Fina

Simpatična športna novinarka Eva Koderman Pavc in njen soprog Domen Pavc sta se razveselila drugega otroka. Njuni hčerki Lii se je pridružil bratec Fin , kar pa je Eva delila tudi na svojem Instagramu, kamor je objavila prikupno fotografijo iz porodnišnice. Na njej ponosni očka v rokah drži novega člana družine, ob njem pa je tudi sestrica Lia.

Triletnica je bratca že nestrpno čakala, Eva nam je namreč že poleti dejala: "Vsi se veselimo, da se nam bo pozimi pridružil nov družinski član. Lia se že veseli, da bo starejša sestrica."

Eva pa je za 24ur.com še povedala, da Lia na srečo ni oporekala izbiri imena. Kajti za ime Fin sta se z Domnom odločila že pred leti. "Za Fina sem prvič slišala pred kakšnimi desetimi leti, ko mi je sodelavec omenil, da je njegov prijatelj dobil sina po imenu Fin. Bilo mi je všeč, ker je nekoliko nenavadno in to ime je očitno ostalo nekje v meni," je pojasnila in dodala, da sta si ime že takrat "rezervirala", če bosta kdaj imela fantka.