Športne vadbe v času koronavirusa izvajajo nekoliko drugače

Alenka Košir, Katarina Venturini in Denis Porčič - Chorchyp že vrsto let svoje športno znanje predajajo naprej. Vsi trije so zagovorniki aktivnega življenjskega sloga, sploh v času koronakrize, ko se tudi sami spopadajo s številnimi izzivi. Vendar pa te rešujejo sproti. Njihovi športni učenci so se ob upoštevanju preventivnih varnostnih ukrepov že vrnili v športne dvorane in na plesišča.