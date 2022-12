Športnik leta 2022: od športnega dresa do elegantne obleke

Prireditev Športnik leta 2022, na kateri sta slavila Urša Bogataj in Kristjan Čeh, je ena izmed redkih priložnosti, ko se športniki lahko uredijo in za nekaj ur zasijejo v elegantnih oblačilih. Čeprav jih večinoma vidimo v športnih dresih in kombinezionih, nekatere celo pogosteje s čeladami in kapami kot brez, se radi uredijo, a priznajo, da jim v dolgih večernih toaletah in ozkih suknjičih ni tako domače kot v športnih oblačilih.

Poleg treningov, tekem in ostalih priprav športnikom veliko prostega časa vzamejo tudi razne novinarske konference. Le redko so na vrsti dogodki, za katere se morajo obleči v elegantna oblačila. Suknjiči in visoke pete niso nekaj najbolj vsakdanjega za tiste, ki so v torek blesteli na modri preprogi svečane podelitve priznanj za športnika leta 2022.

icon-expand Urša Bogataj s fantom FOTO: Luka Kotnik

"Priložnosti, da se tako lepo uredimo, ni veliko," je po prireditvi zaupala športnica leta 2022, smučarska skakalka Urša Bogataj, ki je v isti sapi dodala, da se na elegantna oblačila še ni povsem navadila. "Bolj udobno mi je v športnih oblačilih, a z več takimi dogodki se bom tudi na dolge obleke in pete navadila," je priznala. Uršo je na dogodku spremljal tudi njen fant, ki se je pri izbiri oblačil uskladil s črno obleko svoje drage.

icon-expand Kristjan Čeh s spremljevalko FOTO: Luka Kotnik

Atlet Kristjan Čeh, ki je postal športnik leta 2022, se je v zadnjih nekaj mesecih dodobra navadil na elegantna oblačila. "Nisem še čisto domač, a zadnjih nekaj mesecev sem se zaradi vseh medijskih obveznosti kar precej navadil na srajce, suknjiče in hlače," je povedal 206 centimetrov visoki športnik, ki za svojo opravo poskrbi kar sam. "Sam si izberem, kaj bom oblekel," je še dodal.

icon-expand Peter Prevc z ženo FOTO: Luka Kotnik

Eden redkih športnikov, ki priznava, da se rad uredi in da se v suknjiču počuti kar udobno, je Peter Prevc. "Rad se uredim in priznam, da mi je precej udobno v teh oblačilih," je zaupal smučarski skakalec, ki je na oder stopil kot dobitnik nagrade Olimpijskega komiteja Slovenije za osvojeno olimpijsko medaljo in kot član športne ekipe leta 2022. "Večinoma sem doma v trenerki, uredim se samo za posebne priložnosti," je še dodal Peter, ki je v zadnjih letih smučarski kombinezon velikokrat zamenjal za srajco in hlače, za kar se lahko zahvali svojim športnim uspehom. Za tokratni dogodek je izbral modro opravo, njegova žena Mina pa črno.

icon-expand Janja Garnbret FOTO: Luka Kotnik

Med tistimi, ki se je na elegantna oblačila že precej navadila, je tudi plezalka Janja Garnbret. "Vedno bolj domače se počutim v teh oblačilih. Na začetku mi je bilo nenavadno, sedaj pa se vedno bolj navajam in vedno bolj uživam v tem, da se lahko uredim," je zaupala športnica, ki je letos izbrala dolgo obleko s pridihom srebrne, ki je sovpadala z njenim drugim mestom v kategoriji Športnica leta. Lani, ko je slavila, je nosila zlato obelko.

icon-expand Gloria Kotnik FOTO: Luka Kotnik

Eno najbolj bleščečih in izstopajočih oblek je na dogodku nosila deskarka na snegu Gloria Kotnik. Čeprav ni slavila v nobeni izmed glavnih kategorij, je na odru zablestela med podelitvijo nagrad Olimpijskega komiteja Slovenije.

