Kaj pravi sodniška trojka o novi sezoni MasterChefa in novostih?

Najbolj očitna novost nove sezone je nov sodnik - Mojmir Šiftar, ki pravi, da bo ta nova izkušnja zanj lažja, kot je bila za Luko in Karima: "Že v prvi sezoni MasterChefa nista imela nikogar, na kogar bi se lahko oprla, nekoga izkušenega, ki ve, kako se obnašati pred kamero in v vlogi sodnika. Tako da mislim, da sem tu v prednosti pred njima, sigurno". Izkušena sodniška kolega pa mu nista ostala dolžna in sta kaj hitro vrnila žogico - a o njem le z izbranimi besedami: "Zelo dobro se je ujel v to ekipo. Sicer je še malo nebrušen diamant, malo še potrebuje. Ampak vsak dan je bolj brušen, to zanj počneva midva, zato mu gre iz dneva v dan boljše," je začel Karim Merdjadi. Luka Jezeršek pa je k temu dodal: "Priznam, da me na ulici pogosto ustavijo in vprašajo, kakšen je nov sodnik in tako naprej. Jaz pa jim odvrnem, da počakajmo do konca prve sezone, naj se izkaže, gledalci si ga kar oglejte - potem pa bomo komentirali".