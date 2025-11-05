Spoznajte slovensko igralko, ki je stala ob boku Keire Knightley

Talentirana Alya Elouissi žonglira med dvema strastema v svojem življenju: med igro in petjem. Nedavno je tako izdala novo pesem V srcu Jadrana in se brž za tem odpravila v London - filmskim projektom na proti. Odkar je začela pri šestih letih peti igrati, je ti dve področji vedno prepletala in ju istočasno razvijala. Najprej sta bili izvenšolski dejavnosti vse do končane gimnazije, potem pa se je v njiju usmerila tudi profesionalno.
Kako se kot igralka znajdeš v tujini: je več priložnosti, a tudi več konkurence?
V tujini je trg veliko večji kot na primer v Sloveniji, s tem je tudi priložnosti več, vendar je kakopak večja tudi konkurenca. Ogromno zadev je pomembnih, od dobrega agenta, končane igralske akademije, igralskih portretnih fotografij, tako na avdicijah, kot na snemanjih. In pa na koncu se je treba vsak dan znova postaviti na svoje noge, saj zadeve na tako velikem trgu niso samoumevne - in brez samodiscipline ter velike mere truda, ne bi bilo rezultatov.
A Alya plava kot riba v vodi, dve leti nazaj je v ikoničnem filmu Barbie delala kot stand-in igralke Sharon Rooney. In če je bilo sodelovanje pri filmu kot je Barbie posebno doživetje, se ji je letos ob boku z zvezdnico Keiro Knightley uresničila še ena srčna želja.
V filmu Ženska v kabini številka 10 pa si stopila v vlogo novinarske kolegice Keire Knightley?
Letos junija sem bila nekaj časa tudi delovno v Londonu, ko prejmem email od mojega agenta, če sem na voljo za snemalne dni, ker sem primerna za vlogo novinarske kolegice Keire na njeni desni strani v pisarni Guardian v filmu Ženska v kabini številka 10. Seveda sem bila zelo vesela, ampak jaz si vedno rečem, da se bom zares veselila šele takrat, ko bodo vsi snemalni dnevi za menoj in ko bom opravila svoje delo. V tem svetu, sploh v tujini, se ne glede na to, ko te potrdijo za nek projekt, zadeve lahko še zadnji hip spremenijo. In na snemanje vedno pridem opravit svoje delo prizemljeno in profesionalno, ne glede na imena, s katerimi delam.
A globoko v sebi si gotovo prekipevala od navdušenja, je bila Keira tvoja vzornica in kako jo je bilo spoznati v živo?
Snemali smo potem čez približno en teden in sicer dva dneva v Shepperton studijih v Londonu in vso snemalno ekipo, vključno z režiserjem Simonom Stonom in Keiro, sem spoznala šele na dan snemanja. Spomnim se, da sem Keiro kot igralko občudovala že kot majhna punčka, sploh v seriji filmov Pirati s Karibov. Tako da delati z njo so bile več kot le uresničene sanje, ki si jih že zamisliti ne bi mogla. Kar naenkrat sem bila zraven nje in delali sva skupaj v Guardian pisarni (smeh). Keira je izjemno prizemljena, topla in profesionalna oseba in delati z njo in režiserjem Simonom Stone je bil čisti užitek.
Ti je uspelo narediti fotografijo za spomin ali ukrasti kakšen drugačen spomin?
Slike žal nimam, saj na takšnih snemanjih vidno ne smemo uporabljati telefonov, moj najljubši trenutek pa je, ko smo imeli med snemanjem zelo smešen "plesni odmor" z ekipo, da smo se dobro pretegnili. Potem smo pa veselo nadaljevali z delom.
Zdi se, da si na vseh koncih - v svetu glasbe, zabave, filma: kaj si si zadala za svoj naslednji cilj?
Trenutno zaključujem svoj novi album, ki bo izšel naslednje leto, hkrati pa delam na novih igralskih projektih in glasbenih sodelovanjih ter seveda novih pesmih. Kar se tiče prihodnosti, si želim še naprej delati v profesionalnih okoljih z ljubeznijo do dela, tako v igralskem, kot v glasbenem svetu - kaj točno bo pa prihodnost pripeljala naokrog, temu se pa prepuščam. Odkar sem začela pri šestih letih peti, tudi igram in ti dve področji sem vedno kombinirala in ju istočasno razvijala. Najprej sta igra in petje bila izvenšolski dejavnosti vse do končane gimnazije, potem pa sem se v njiju usmerila tudi profesionalno. Sem pa tudi uradno po poklicu diplomirana gledališka in filmska igralka, saj sem leta 2021 uspešno diplomirala na Ruski akademiji dramskih umetnosti - GITIS v Moskvi.
