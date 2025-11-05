Spoznajte slovensko igralko, ki je stala ob boku Keire Knightley

Slovenska pevka in igralka Alya Elouissi se je nedavno vrnila iz Londona, kjer se je mudila službeno. Končuje svoj novi album, vmes se loteva zanimivih filmskih podvigov in ob vsem tem si je vzela čas, da z nami deli svojo posebno izkušnjo: igranje ob boku z zvezdnico Keiro Knightley.

Talentirana Alya Elouissi žonglira med dvema strastema v svojem življenju: med igro in petjem. Nedavno je tako izdala novo pesem V srcu Jadrana in se brž za tem odpravila v London - filmskim projektom na proti. Odkar je začela pri šestih letih peti igrati, je ti dve področji vedno prepletala in ju istočasno razvijala. Najprej sta bili izvenšolski dejavnosti vse do končane gimnazije, potem pa se je v njiju usmerila tudi profesionalno.

Alya Elouissi. FOTO: Osebni arhiv. icon-expand

Kako se kot igralka znajdeš v tujini: je več priložnosti, a tudi več konkurence?

V tujini je trg veliko večji kot na primer v Sloveniji, s tem je tudi priložnosti več, vendar je kakopak večja tudi konkurenca. Ogromno zadev je pomembnih, od dobrega agenta, končane igralske akademije, igralskih portretnih fotografij, tako na avdicijah, kot na snemanjih. In pa na koncu se je treba vsak dan znova postaviti na svoje noge, saj zadeve na tako velikem trgu niso samoumevne - in brez samodiscipline ter velike mere truda, ne bi bilo rezultatov. A Alya plava kot riba v vodi, dve leti nazaj je v ikoničnem filmu Barbie delala kot stand-in igralke Sharon Rooney. In če je bilo sodelovanje pri filmu kot je Barbie posebno doživetje, se ji je letos ob boku z zvezdnico Keiro Knightley uresničila še ena srčna želja.

V filmu Ženska v kabini številka 10 pa si stopila v vlogo novinarske kolegice Keire Knightley?

Letos junija sem bila nekaj časa tudi delovno v Londonu, ko prejmem email od mojega agenta, če sem na voljo za snemalne dni, ker sem primerna za vlogo novinarske kolegice Keire na njeni desni strani v pisarni Guardian v filmu Ženska v kabini številka 10. Seveda sem bila zelo vesela, ampak jaz si vedno rečem, da se bom zares veselila šele takrat, ko bodo vsi snemalni dnevi za menoj in ko bom opravila svoje delo. V tem svetu, sploh v tujini, se ne glede na to, ko te potrdijo za nek projekt, zadeve lahko še zadnji hip spremenijo. In na snemanje vedno pridem opravit svoje delo prizemljeno in profesionalno, ne glede na imena, s katerimi delam.

A globoko v sebi si gotovo prekipevala od navdušenja, je bila Keira tvoja vzornica in kako jo je bilo spoznati v živo?

Snemali smo potem čez približno en teden in sicer dva dneva v Shepperton studijih v Londonu in vso snemalno ekipo, vključno z režiserjem Simonom Stonom in Keiro, sem spoznala šele na dan snemanja. Spomnim se, da sem Keiro kot igralko občudovala že kot majhna punčka, sploh v seriji filmov Pirati s Karibov. Tako da delati z njo so bile več kot le uresničene sanje, ki si jih že zamisliti ne bi mogla. Kar naenkrat sem bila zraven nje in delali sva skupaj v Guardian pisarni (smeh). Keira je izjemno prizemljena, topla in profesionalna oseba in delati z njo in režiserjem Simonom Stone je bil čisti užitek.

Alya Elouissi v filmu ob boku zveznice Keire Knightley. FOTO: osebni arhiv icon-expand

Ti je uspelo narediti fotografijo za spomin ali ukrasti kakšen drugačen spomin?

Slike žal nimam, saj na takšnih snemanjih vidno ne smemo uporabljati telefonov, moj najljubši trenutek pa je, ko smo imeli med snemanjem zelo smešen "plesni odmor" z ekipo, da smo se dobro pretegnili. Potem smo pa veselo nadaljevali z delom.

Zdi se, da si na vseh koncih - v svetu glasbe, zabave, filma: kaj si si zadala za svoj naslednji cilj?