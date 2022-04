ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Vrabček v ledeno mrzlem vremenu omahne z drevesa. Mimo pride krava in spusti kravjek direktno na skoraj popolnoma zmrznjenega vrabčka. Vrabček se od toplote zopet prebudi in veselo začivka. To sliši lisica, ki gre mimo, šavsne in vrabčka poje. In kaj je poanta te basni?"

Prvič: Ni vsak tvoj sovražnik tudi če ti serje po glavi. Drugič: Ni vsak tvoj prijatelj, tudi če te vleče iz dreka. Tretjič: Če si v dreku ne čivkaj.