Srbska teniška igralka potrdila zvezo z Janom Oblakom

Kot poročajo srbski mediji, sta Olga Danilović in Jan Oblak nov par na svetovni športni sceni. 22-letna tenisačica in osem let starejši kapetan slovenske nogometne reprezentance sta bila skupaj opažena v Parizu, kjer se je Srbkinja dobro odrezala na turnirju, kot je povedala za Kurir, pa naj bi bilo zdaj bolj jasno, zakaj si je za bazni tabor izbrala Madrid. Oblak, ki le redko govori o svojem zasebnem življenju, zveze še ni potrdil.