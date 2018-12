Srčno izbranko za rojstni dan lepo presenetil

''Bil sem živčen. Le kako in s čim naj se ji oddolžim za svoje rojstnodnevno darilo? Odkar jo poznam, obožuje tople kraje in morje, vendar decembra so v vseh bližnjih krajih hladne temperature. Zato je bil njen rojstni dan idealna priložnost za nekaj novega. Večkrat mi je že omenila, da bi si v decembrskem času močno želela obiskati enega od božičnih sejmov. Razmišljal sem, kam bi jo peljal in presenetil sem jo s potovanjem v švicarsko prestolnico Zurich,'' je o načrtovanju darila pripovedoval Tilen, ki je svoji dragi kupil tudi torto. Med drugim je priznal, da mu največ pomeni to, da svojo boljšo polovico vidi srečno. Tilen in Nataša sta se tako za nekaj dni odklopila od vsakdana in odpotovala v Zürich.

''Nad darilom je bila zelo presenečena, ganjena do solz. Po parih dneh v Švici sva se vračala domov in preden sva šla na letalo, sva se ustavila v eni od njenih najljubših trgovin, ki je v Sloveniji ni ... to je Tiffany. Povedala mi je, katere stvari so ji všeč in nato sem ji naskrivaj kupil zapestnico. Podaril sem ji jo šele, ko sva prišla domov in seveda je bila zelo presenečena in navdušena. Njen rojstni dan mi bo za vedno ostal v zelo lepem spominu in prepričan sem, da prav tako tudi njej (nasmeh),'' je še povedal Tilen, ki je celotnemu rojstnodnevnemu presenečenju tako dal še piko na i.