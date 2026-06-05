Srčno rojstnodnevno voščilo za Domna Prevca

Planiški svetovni rekorder v smučarskih skokih Domen Prevc, ki je včeraj praznoval 27. rojstni dan, tega ni obeležil na svojih spletnih profilih. Mu je pa srčno voščilo na Instagramu namenil nekdanji radijski voditelj in pogosti sodelavec pri digitalnih projektih Klemen Kopina.
"Stara sabla! Na veliko ur v zraku, zdravja, uspehov in da nikoli ne zmanjka biznis idej. Ne vem, če poznam še kakšnega športnika s takšno delavno etiko, mindsetom, ambicioznostjo, razgledanostjo in prilagodljivostjo. V veselje je prijateljevat in delat s takšno osebo! Na nove zmage, na in izven skakalnic," je v objavi zapisal Klemen, voščilo pa pospremil s številnimi fotografijami njunih skupnih projektov in potovanj.
Domen se je, po zaključku svoje sanjske sezone smučarskih skokov, odločil za rojstnodnevni oddih v Monaku, od koder je objavil nekaj zgodb na svojem Instagram profilu. Ob rednih treningih, ki jih vzdržuje tudi izven sezone, je spremljal tudi začetek dirkaškega vikenda Formule 1. Karavana najhitrejših dirkačev na svetu namreč trenutno gostuje v bližnjem Monte Carlu.
Velika nagrada Monaka, ki poteka na uličnem dirkališču v Monte Carlu, velja za eno najbolj prestižnih in zahtevnih dirk v koledarju Formule 1. Zaradi ozkih ulic, ostrih zavojev in pomanjkanja izletnih con dirka od voznikov zahteva izjemno zbranost in natančnost. Dirka ima bogato zgodovino, saj se na teh ulicah dirka že od leta 1929, zmaga v Monaku pa med dirkači velja za enega največjih dosežkov v karieri.
Svetovni rekord v smučarskih skokih predstavlja najdaljšo uradno izmerjeno daljavo, ki jo je skakalec dosegel v enem samem skoku na tekmovanju, ki ga priznava Mednarodna smučarska zveza (FIS). Ti rekordi se dosegajo izključno na letalnicah, ki so največje naprave za smučarske skoke na svetu. Za razliko od običajnih skakalnic, kjer so rekordi krajši, letalnice omogočajo polete, ki presegajo 200, v nekaterih primerih celo 250 metrov.
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