Srčno rojstnodnevno voščilo za Domna Prevca

Planiški svetovni rekorder v smučarskih skokih Domen Prevc, ki je včeraj praznoval 27. rojstni dan, tega ni obeležil na svojih spletnih profilih. Mu je pa srčno voščilo na Instagramu namenil nekdanji radijski voditelj in pogosti sodelavec pri digitalnih projektih Klemen Kopina.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Klemen Kopina in Domen Prevc Instagram

Klemen Kopina in Domen Prevc Instagram

Klemen Kopina in Domen Prevc Instagram

Klemen Kopina in Domen Prevc Instagram

Klemen Kopina in Domen Prevc Instagram









"Stara sabla! Na veliko ur v zraku, zdravja, uspehov in da nikoli ne zmanjka biznis idej. Ne vem, če poznam še kakšnega športnika s takšno delavno etiko, mindsetom, ambicioznostjo, razgledanostjo in prilagodljivostjo. V veselje je prijateljevat in delat s takšno osebo! Na nove zmage, na in izven skakalnic," je v objavi zapisal Klemen, voščilo pa pospremil s številnimi fotografijami njunih skupnih projektov in potovanj.

Domen se je, po zaključku svoje sanjske sezone smučarskih skokov, odločil za rojstnodnevni oddih v Monaku, od koder je objavil nekaj zgodb na svojem Instagram profilu. Ob rednih treningih, ki jih vzdržuje tudi izven sezone, je spremljal tudi začetek dirkaškega vikenda Formule 1. Karavana najhitrejših dirkačev na svetu namreč trenutno gostuje v bližnjem Monte Carlu.

Domen Prevc v Monaku FOTO: Instagram