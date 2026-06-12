Sta Jan Oblak in Olga Danilović zaročena? To je vprašanje, ki zadnje ure razburja slovensko, pa morda tudi tujo javnost. Slovenec in Srbkinja sta namreč sprožila val ugibanj s skupno fotografijo, iz katere je jasno razvidno, da levo roko slavne tenisačice krasi prstan z diamantom.
"Najsrečnejša," je njuno skupno fotografijo, na kateri je največ pozornosti pritegnil prav njen prstan, komentirala zvezdnica. Čeprav zaroke ni omenila niti z besedo, so se pod objavo že vsuli komentarji in čestitke. Zaljubljenca ugibanj javnosti zaenkrat še nista komentirala, saj trenutno uživata na skupnih počitnicah, kjer se prepuščata brezdelju in družbi drug drugega.
Slovenski nogometni vratar, ki si v času začetka svetovnega prvenstva v nogometu 2026, na katerega se Slovenija ni uvrstila, lahko privošči malo počitka od nogometa, in njegova draga sicer nerada delita zasebne stvari z javnostjo. Njune skupne objave na družbenih omrežjih zato pogosto povzročijo val navdušenja, saj takrat redek delček svoje intime le ponudita na ogled zvestim oboževalcem.
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