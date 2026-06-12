Sta Jan Oblak in Olga Danilović zaročena? To je vprašanje, ki zadnje ure razburja slovensko, pa morda tudi tujo javnost. Slovenec in Srbkinja sta namreč sprožila val ugibanj s skupno fotografijo, iz katere je jasno razvidno, da levo roko slavne tenisačice krasi prstan z diamantom.

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"Najsrečnejša," je njuno skupno fotografijo, na kateri je največ pozornosti pritegnil prav njen prstan, komentirala zvezdnica. Čeprav zaroke ni omenila niti z besedo, so se pod objavo že vsuli komentarji in čestitke. Zaljubljenca ugibanj javnosti zaenkrat še nista komentirala, saj trenutno uživata na skupnih počitnicah, kjer se prepuščata brezdelju in družbi drug drugega.