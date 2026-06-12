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Domača scena

Sta Jan Oblak in Olga Danilović zaročena?

Madrid, 12. 06. 2026 14.43 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
K.A.
jan oblak in olga danilović

Včasih fotografija pove več kot tisoč besed in sproži ugibanja, ki vznemirjajo javnost. In za to je tokrat zaslužna Olga Danilović. Srbska teniška igralka, ki je že leta v zvezi z našim nogometašem Janom Oblakom, je namreč objavila njuno skupno fotografijo, na kateri v oči bode prstan z diamantom na njeni levi roki. Zdaj se seveda vsi sprašujejo – sta zaročena?

Sta Jan Oblak in Olga Danilović zaročena? To je vprašanje, ki zadnje ure razburja slovensko, pa morda tudi tujo javnost. Slovenec in Srbkinja sta namreč sprožila val ugibanj s skupno fotografijo, iz katere je jasno razvidno, da levo roko slavne tenisačice krasi prstan z diamantom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Najsrečnejša," je njuno skupno fotografijo, na kateri je največ pozornosti pritegnil prav njen prstan, komentirala zvezdnica. Čeprav zaroke ni omenila niti z besedo, so se pod objavo že vsuli komentarji in čestitke. Zaljubljenca ugibanj javnosti zaenkrat še nista komentirala, saj trenutno uživata na skupnih počitnicah, kjer se prepuščata brezdelju in družbi drug drugega.

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Slovenski nogometni vratar, ki si v času začetka svetovnega prvenstva v nogometu 2026, na katerega se Slovenija ni uvrstila, lahko privošči malo počitka od nogometa, in njegova draga sicer nerada delita zasebne stvari z javnostjo. Njune skupne objave na družbenih omrežjih zato pogosto povzročijo val navdušenja, saj takrat redek delček svoje intime le ponudita na ogled zvestim oboževalcem.

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KOMENTARJI4

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lcePower
12. 06. 2026 16.04
Kaj ta srbjanka razen dwnarja vidi na tem cloveku?
Odgovori
0 0
Slash
12. 06. 2026 15.58
Đizs krajst Jan ?!
Odgovori
+2
2 0
4krogci
12. 06. 2026 15.48
ta Oblak glumi nekega Messija iz TEMUja?
Odgovori
+4
4 0
graf
12. 06. 2026 14.53
se po mu pozna da mu nekdo meša glavo , sploh pa v reprezentačnem golu ...
Odgovori
+2
4 2
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