Starši Aleša Valiča sinu uresničili željo: v šolo so ga vpisali eno leto prej

Aleš Valič, slovenski igralec, ki ga lahko trenutno spremljamo tudi v Najinih mostovih, je povedal, da je bil nad učenjem tako navdušen, da se je v šolo vpisal že pri šestih, in ne sedmih letih. Kako mu je to uspelo? Kot se je izrazil sam, s"teženjem staršem". A očitno se je obrestovalo, saj se je Alešu s tem izpolnila velika želja po učenju."Mali Aleš je bil strašno radoveden otrok. Pri petih letih in pol je nekje slišal, da se da izjemoma vpisati v osnovno šolo tudi pri šestih letih, ne šele pri sedmih, kot je bilo določeno. In potem je težil in težil staršem, da so v šoli spraševali, če se bo lahko vpisal. In po pogovorih z učiteljico (nekakšen ustni test) sem dobil zeleno luč! Presrečen! Tako je bil prvi šolski dan zame izpolnitev velike želje po učenju," je 65-letnik povedal za 24ur.com in dodal, da je bila pred leti šola verjetno prijaznejša do otrok in staršev, kot je danes: "Razlog, da je bilo tako, je najbrž tudi v tem, da med šolanjem in po njem ni prišlo do tako izrazitega tekmovanja, "prerivanja" za boljše izhodiščne pozicije v poklicnih karierah otrok. Do tekmovanja med starši v tako močno izraženem smislu, kot je to danes. Šola je imela tudi jasno in pomembno vlogo pri vzgoji otrok, česar se danes šola namenoma otepa."

'Vsak prvi dan je minil skoraj slovesno'

Prav tako pa je bila nad šolo, vsaj nad prvimi dnevi, navdušena voditeljica POP In-a Ota Širca Roš. V spomin so se ji vtisnili novi, sveže zaviti zvezki, nova peresnica in torba, ki jo je dobila iz Avstrije, in tudi druženje po končanem prvem dnevu, ki je kasneje postalo tradicionalno: "Še vedno se spomnim vonja po novih knjigah, po šelestenju papirja, v katere smo jih zavijali, pa občutka, ko sem skrbno že stotič prelagala barvice, šestilo, ravnila, radirke ... po novi trinadstropni peresnici, ki smo jo kupili v Avstriji. Na nalepke na zvezkih mi je oči vedno lično napisal ime, priimek in razred, vse sem z veliko mero spoštljivosti zložila v prav tako novo šolsko iz Avstrije. Vsak prvi šolski dan, pa je vedno minil skorajda slavnostno, po pouku smo družba prijateljic (še vedno smo dobre prijateljice) in njihove mame tradicionalno odšle na pico v takrat najbolj 'kulsko' ljubljansko picerijo, potem pa na mini golf v Tivoli. Lepi časi."