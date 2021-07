Si predstavljate, da se mimo vas pripelje avto poln zombijev? Takšen prizor so doživeli obiskovalci na zadnji dan Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina. Če so se do sedaj zombiji samo sprehajali po Ljutomeru, pa so imeli letos zombi mimovoz s starodobniki in v njih so se odpravili na pot do Ormoža ter nazaj v Ljutomer. Kakšni pa so letos zombi trendi?

