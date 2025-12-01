Štefan Hadalin delil prve fotografije prvorojenca Frana

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Gost je poklical natakarja k mizi in mu rekel: "Res je škoda, da že prej nisem obiskal vaše restavracije!" "Vam je bil zrezek tako všeč?" "Ne, toda, če bi vašo restavracijo obiskal prej, bi bil mogoče še svež!"