Štefan Hadalin delil prve fotografije prvorojenca Frana

Štefan Hadalin, ki je minuli vikend postal očka, je zdaj s svojimi sledilci delil še prve fotografije sina Frana. "Dobrodošel Fran Hadalin, 28. 11. 2025. Pomirjenost, zadovoljstvo, ponos, hvaležnost!" je galeriji fotografij pripisal 30-letnik.
"Mami in dojenček se počutita odlično in se že crkljamo," nam je v petek zaupal nekdanji slovenski alpski smučar, ki je s svojo partnerko Katjo Krivec skupaj že leta, in dodal: "Ponosna sva do neba."
Novopečenima staršema so v komentarjih številni znani Slovenci zaželeli iskrene čestitke, med drugim je Ana Praznik zapisala: "Ooooo, čestitke, Štefan," Jernej Kuntner pa je dejal:"Prekrasno."
