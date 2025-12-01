Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Štefan Hadalin delil prve fotografije prvorojenca Frana

Ljubljana, 01. 12. 2025 14.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
5

Nekdanji slovenski alpski smučar Štefan Hadalin je nekaj dni po rojstvu delil prve fotografije svojega sinčka Frana. 30-letnik se je rojstva prvorojenca razveselil z dolgoletno partnerko Katjo Krivec. "Ponosna sva do neba," nam je po rojstvu sina sporočil športnik.

Štefan Hadalin, ki je minuli vikend postal očka, je zdaj s svojimi sledilci delil še prve fotografije sina Frana. "Dobrodošel Fran Hadalin, 28. 11. 2025. Pomirjenost, zadovoljstvo, ponos, hvaležnost!" je galeriji fotografij pripisal 30-letnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Mami in dojenček se počutita odlično in se že crkljamo," nam je v petek zaupal nekdanji slovenski alpski smučar, ki je s svojo partnerko Katjo Krivec skupaj že leta, in dodal: "Ponosna sva do neba."

Preberi še Štefan Hadalin postal očka sinu Franu

Novopečenima staršema so v komentarjih številni znani Slovenci zaželeli iskrene čestitke, med drugim je Ana Praznik zapisala: "Ooooo, čestitke, Štefan," Jernej Kuntner pa je dejal:"Prekrasno."

Štefan Hadalin rojstvo otrok novorojenček smučar
Naslednji članek

Umrla je filmska in gledališka ustvarjalka Marta Frelih

SORODNI ČLANKI

Štefan Hadalin postal očka sinu Franu

Štefan Hadalin o perfekcionizmu, pritiskih in izgorelosti v športu

Marko Baloh za dober namen kolesaril 12 ur

Hadalin se je upokojil kot dinozaver

Štefan Hadalin s solzami v očeh naznanil konec tekmovalne poti

Nemec Strasser dobil sloviti slalom na Streifu, Slovenca odstopila

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jani.
01. 12. 2025 15.09
Nepoznan ... čestitke vseeno!
ODGOVORI
0 0
Vojko Kos
01. 12. 2025 15.02
Pa zakaj gre s sliko na splet, če otroka ne pokaže?!
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
01. 12. 2025 14.37
+1
Delil je fotografijo? Desno rokico?
ODGOVORI
1 0
Eksiflajs96
01. 12. 2025 14.12
+4
30? Zgleda 45 vsaj
ODGOVORI
5 1
Mean Cat
01. 12. 2025 14.05
+5
btl....iskanje pozornosti
ODGOVORI
8 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385