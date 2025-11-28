Štefan Hadalin postal očka sinu Franu

Nekdanji slovenski alpski smučar Štefan Hadalin, ki je konec sezone 2023/24 zaključil športno kariero, je postal očka. Z dolgoletno partnerko Katjo Krivec, sicer osnovnošolsko učiteljico, sta se razveselila prihoda sina, ki sta ga poimenovala Fran. "Mami in dojenček se počutita odlično in se že crkljamo," je portalu 24ur.com sporočil ponosni očka.
Spomnimo, smučar se je pri 28 letih odločil za konec tekmovalne poti v vrhunskem smučanju. Član slovenske ekipe za svetovni pokal v tehničnih disciplinah, svetovni podprvak v kombinaciji iz leta 2019, po zdravstvenih težavah, ki so ga pestile v zadnjih sezonah, ni več našel poti nazaj med najboljše. Odločitev je v čustvenem nastopu sporočil na novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani, uradno pa se je poslovil marca lani na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer je 8. marca 2014 prvič nastopil v konkurenci svetovnega pokala.
Danes 30-letni Vrhničan se je pridružil medijski ekipi Smučarske zveze Slovenije.
