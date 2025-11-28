Štefan Hadalin postal očka sinu Franu

Nekdanji slovenski alpski smučar Štefan Hadalin , ki je konec sezone 2023/24 zaključil športno kariero, je postal očka. Z dolgoletno partnerko Katjo Krivec , sicer osnovnošolsko učiteljico, sta se razveselila prihoda sina, ki sta ga poimenovala Fran . "Mami in dojenček se počutita odlično in se že crkljamo," je portalu 24ur.com sporočil ponosni očka.

Spomnimo, smučar se je pri 28 letih odločil za konec tekmovalne poti v vrhunskem smučanju. Član slovenske ekipe za svetovni pokal v tehničnih disciplinah, svetovni podprvak v kombinaciji iz leta 2019, po zdravstvenih težavah, ki so ga pestile v zadnjih sezonah, ni več našel poti nazaj med najboljše. Odločitev je v čustvenem nastopu sporočil na novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani, uradno pa se je poslovil marca lani na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer je 8. marca 2014 prvič nastopil v konkurenci svetovnega pokala.

Danes 30-letni Vrhničan se je pridružil medijski ekipi Smučarske zveze Slovenije.