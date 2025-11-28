Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Štefan Hadalin postal očka sinu Franu

Ljubljana, 28. 11. 2025 20.04 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Štefan Hadalin je sporočil veselo novico, da je postal očka. S partnerko Katjo Krivec sta se v ljubljanski porodnišnici razveselila sina Frana. "Ponosna sva do neba," je med drugim sporočil portalu 24ur.com.

Nekdanji slovenski alpski smučar Štefan Hadalin, ki je konec sezone 2023/24 zaključil športno kariero, je postal očka. Z dolgoletno partnerko Katjo Krivec, sicer osnovnošolsko učiteljico, sta se razveselila prihoda sina, ki sta ga poimenovala Fran. "Mami in dojenček se počutita odlično in se že crkljamo," je portalu 24ur.com sporočil ponosni očka.

Štefan Hadalin s partnerico Katjo Krivec.
Štefan Hadalin s partnerico Katjo Krivec. FOTO: mediaspeed

Spomnimo, smučar se je pri 28 letih odločil za konec tekmovalne poti v vrhunskem smučanju. Član slovenske ekipe za svetovni pokal v tehničnih disciplinah, svetovni podprvak v kombinaciji iz leta 2019, po zdravstvenih težavah, ki so ga pestile v zadnjih sezonah, ni več našel poti nazaj med najboljše. Odločitev je v čustvenem nastopu sporočil na novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani, uradno pa se je poslovil marca lani na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer je 8. marca 2014 prvič nastopil v konkurenci svetovnega pokala.

Danes 30-letni Vrhničan se je pridružil medijski ekipi Smučarske zveze Slovenije.

Štefan Hadalin sin otrok družina
Naslednji članek

Človeški katapulti, pod katere so se podpisali Slovenci

SORODNI ČLANKI

Štefan Hadalin o perfekcionizmu, pritiskih in izgorelosti v športu

Marko Baloh za dober namen kolesaril 12 ur

Hadalin se je upokojil kot dinozaver

Štefan Hadalin s solzami v očeh naznanil konec tekmovalne poti

Nemec Strasser dobil sloviti slalom na Streifu, Slovenca odstopila

Feller s petega mesta do zmage, Hadalin in Marovt odstopila

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Iqos
28. 11. 2025 20.39
Čestitke. Evo to je zmaga.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385