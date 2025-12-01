Svetli način
Štefan Hadalin s prvorojencem že zapustil porodnišnico

Ljubljana, 01. 12. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 1 uro

Nekdanji alpski smučar Štefan Hadalin se je pred dnevi razveselil prvorojenca, le nekaj ur za tem, ko je z javnostjo delil prve fotografije malega Frana, pa je družina zapustila porodnišnico. "Letos je božič prej," je pripisal ob fotografiji, na kateri nasmejan drži dojenčka, ki leži v lupinici.

Štefan Hadalin se je s partnerko Katjo Krivec razveselil prvega otroka, za nekdanjega alpskega smučarja pa se zdaj zares začenja novo življenjsko poglavje. Novopečena starša sta s sinom, ki sta ga poimenovala Fran, že zapustila porodnišnico, kot je ponosni oče zapisal na družbenem omrežju, pa so se zato praznični dnevi za njuno družino začeli že nekoliko prej.

"Mami in dojenček se počutita odlično in se že crkljamo," je za naš portal po Franovem rojstvu povedal Hadalin in dodal: "Ponosna sva do neba." Čestitali so mu tudi številni znani Slovenci, med katerimi je bila tudi voditeljica Ana Praznik, ki je zapisala: "Ooooo, čestitke, Štefan," igralec Jernej Kuntner pa se je na veselo novico odzval z besedami:"Prekrasno."

