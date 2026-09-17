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Domača scena

Steffanio odpira novo poglavje svoje kariere in življenja

Ljubljana, 17. 09. 2026 17.19 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Alen Podlesnik
Steffanio Game Over

Steffanio iz skupine Game Over je o svojem boju z rakom že spregovoril v Viziti, mu je pa izkušnja dala tudi zagon za ustvarjanje. Potem ko je kot mladenič osvojil slovenske množice, mu je bolezen močno premešala prioritete in življenjski slog. Danes z zadovoljstvom sporoča, da je zdrav. Svojo izkušnjo želi deliti naprej v obliki trilogije videospotov, ki pripovedujejo njegovo zgodbo o bolezni, izgubi, upanju in zmagi.

Steffanio, nekdanji član skupine Game Over, predstavlja glasbeno trilogijo, ki jo sestavljajo videospoti za pesmi Hey Mr. President, Harmony in Feniks. Vsak od njih je poglavje zase, skupaj pa tvorijo osebno zgodbo o bolezni, ljubezni, izgubi in novem začetku. Steffanio pravi, da je potreboval dolgo časa, preden je lahko vse, kar je doživel, izrazil skozi glasbo.

Steffanio
Steffanio
FOTO: Darius Jović

Trojica pevcev je pred dobrimi 20 leti kraljevala na slovenski glasbeni sceni. "Z Game Over so se stvari bliskovito hitro dogajale," nam je povedal in dodal, da so jih povsod, kamor so šli, prepoznali, se z njimi želeli fotografirati in jih vabili na razne dogodke. A usoda je imela zanj drugačne načrte. Kot se spominja zdaj, je bilo ob diagnozi težko, a se je odločil, da se ne bo predal, temveč se bo boril do konca.

Preberi še Težka diagnoza: Steffanio iz Game Over odkrito o boju z rakom

O tem tudi govori njegova glasba, ki jo je ustvaril na samostojni poti. "Govorim čisto svojo zgodbo in z njo nagovarjam ljudi, ki so v istem stanju, kot sem bil sam takrat. Rad bi jim pomagal s tem, da jih motiviram," nam je povedal o treh singlih, ki so nastali kot posledica boja z rakom in končne zmage nad boleznijo.

Zadnja v nizu je pesem s pomenljivim naslovom Feniks. Tako kot mitološki feniks vstane iz pepela, je tudi Steffanio po bolezni našel novo življenjsko moč, vero in ustvarjalni zagon. Pesem nosi močno sporočilo, da dobro na koncu vedno premaga zlo, da upanje nikoli ne ugasne in da lahko tudi najtežje življenjske preizkušnje postanejo začetek nove poti.

Steffanio
Steffanio
FOTO: Darius Jović

"Feniks je zame več kot pesem. Je zgodba mojega življenja in vsega, kar sem moral prehoditi. V tej trilogiji so moja bolezen, moj boj, ljubezen, izguba in ponovno rojstvo. Dolgo sem potreboval, da sem vse te občutke lahko prenesel v glasbo. Danes pa vem, da je vse, kar sem doživel, del moje poti. To je moja nova pot. Moja prava pot. Pot, na kateri želim svojo izkušnjo spremeniti v nekaj dobrega in pomagati tudi drugim. Verjamem, da lahko človek po najtežjih preizkušnjah vstane močnejši. Tako kot feniks," pravi pevec.

Prav iz te nove življenjske poti je nastala tudi Fundacija Feniks, ki jo je ustanovil Steffanio. S pomočjo fundacije si želi prek donacij pomagati otrokom, ki se borijo z rakom, ter jim in njihovim družinam stati ob strani v najtežjih trenutkih.

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steffanio game over boj z rakom pevec

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KOMENTARJI3

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progresivnidaveknastanovanja
17. 09. 2026 18.01
njegova reggae pesem Hey Mr. president govori o tem, odličen njegov komad, če še kdo ni slišal
Odgovori
-1
0 1
progresivnidaveknastanovanja
17. 09. 2026 18.13
sem šel celo na chat vprašat kdo mu je napisal glasbo in pravi da sam. Lahko rečem sam bravo Stefanio, v Sloveniji so redki ki imajo toliko smisla za glasbo.
Odgovori
-1
0 1
Podlesničar
17. 09. 2026 18.27
Stefanio, umiri se malo...
Odgovori
0 0
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