Steffanio odpira novo poglavje svoje kariere in življenja

Steffanio, nekdanji član skupine Game Over, predstavlja glasbeno trilogijo, ki jo sestavljajo videospoti za pesmi Hey Mr. President, Harmony in Feniks. Vsak od njih je poglavje zase, skupaj pa tvorijo osebno zgodbo o bolezni, ljubezni, izgubi in novem začetku. Steffanio pravi, da je potreboval dolgo časa, preden je lahko vse, kar je doživel, izrazil skozi glasbo.

Steffanio FOTO: Darius Jović

Trojica pevcev je pred dobrimi 20 leti kraljevala na slovenski glasbeni sceni. "Z Game Over so se stvari bliskovito hitro dogajale," nam je povedal in dodal, da so jih povsod, kamor so šli, prepoznali, se z njimi želeli fotografirati in jih vabili na razne dogodke. A usoda je imela zanj drugačne načrte. Kot se spominja zdaj, je bilo ob diagnozi težko, a se je odločil, da se ne bo predal, temveč se bo boril do konca.

O tem tudi govori njegova glasba, ki jo je ustvaril na samostojni poti. "Govorim čisto svojo zgodbo in z njo nagovarjam ljudi, ki so v istem stanju, kot sem bil sam takrat. Rad bi jim pomagal s tem, da jih motiviram," nam je povedal o treh singlih, ki so nastali kot posledica boja z rakom in končne zmage nad boleznijo. Zadnja v nizu je pesem s pomenljivim naslovom Feniks. Tako kot mitološki feniks vstane iz pepela, je tudi Steffanio po bolezni našel novo življenjsko moč, vero in ustvarjalni zagon. Pesem nosi močno sporočilo, da dobro na koncu vedno premaga zlo, da upanje nikoli ne ugasne in da lahko tudi najtežje življenjske preizkušnje postanejo začetek nove poti.

Steffanio FOTO: Darius Jović