Steklasika: Uroš in Tjaša poskrbela za večer, poln presenečenj

Ob Ines Erbus, Game Over, Kvatropircih in zboru Poptastic sta se na petkovem koncertu zakonca Steklasa odločila, da obiskovalcem sporočita, da bosta kmalu ponovno zibala."To so tako lepi občutki, nekaj najlepšega je bilo to deliti z najinim občinstvom, s katerim smo povezani kot z družino," sta povedala glasbenika.

V občinstvu in med glasbenimi gosti so bili seveda mnogi starši, ki zatrjujejo, da to ni noben bavbav. "Ne čakat kar naj se zgodi čim prej, potem se že sproti naučiš in vse se steče kakor mora," so dejali Kvatropirci.