Številni znani Slovenci so po praznikih odšli v tople kraje

V iskanju peščenih plaž, sončnih žarkov in poletnih temperatur so se naši estradniki v začetku leta raztepli po vseh koncih sveta. "Živjo, Slovenija. Maham vam iz Tanzanije," je dejal pisatelj in novinar Tomaž Mihelič. Pevka Sendi pa pošilja pozdrave iz Balija.

"Pravijo, da tako, kakor začneš novo leto, da bo tako skozi celo leto, zato sva se midva odločila za sončni Dubaj," sta dejala glasbenika Ines Erbus in David Amaro. Pevca sta sicer imela manjše težave z dokumenti, saj je Ines potekel potni list, David pa ga je izgubil, vendar sta nevšečnosti uspešno rešila in bosta v Slovenijo prišla pravočasno, saj ju po dopustu že čakajo številni nastopi.

Oddih na Tajskem si je privoščil zvezdnik serije Skrito v raju Matej Zemljič, ki pravi, da je poletje sredi zime tisto, kar je res potreboval. Niso pa vsi estradniki januar izkoristili za iskanje plaž."Moram priznati, da že dolgo nikjer po svetu nisem srečal tako prijaznih in gostoljubnih ljudi, nič nimajo, pa vse bi ti dali," je povedal Mihelič, ki je za začetek leta združil prijetno s koristnim."Tukaj se nisem znašel po naključju, ampak me je sem pripeljala moja knjiga 33 – To ni še ena knjiga o Caminu, s katero zbiram sredstva za pomoči potrebne tukaj v eni taki krasni vasici, kjer šolam otroke, skrbim za zdravstveno oskrbo ljudi," je dejal pisatelj, ki s tamkajšnjimi prebivalci pošilja pozdrave v Slovenijo in vabi na obisk v Afriko.