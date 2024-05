Stevo ob 30-letnici ustvarjanja izdal priročnik za vse frizerje

Stevo Pavlović s svojimi frizerskimi mojstrovinami navdušuje že 30 let. Tako pomembna prelomnica je čas za veliko praznovanje, a Stevo se je odločil, da jo bo proslavil na svoj način. Izdal je prvo frizersko monografijo z naslovom Art of Hair , v kateri je na papirju združil vse svoje izkušnje. "Monografija je pika na i moji karieri in je zvezda, ki bo kazala pot drugim frizerjem. V regiji poznam veliko strokovnjakov na tem področju, ki imajo za seboj spoštljiv opus ustvarjanja, zato pričakujem, da se bodo tudi oni opogumili. Občutki ob izdaji so prekrasni, saj sem uresničil še ene sanje," je povedal ob predstavitvi knjige.

Ob izdaji je za vse, ki so mu poleg družine in prijateljev v njegovi karieri stali ob strani, pripravil posebno druženje v svojem ljubljanskem salonu. Tam so se zbrali številni slovenski in tuji mojstri frizerstva iz Bostona, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Črne gore, ter prepoznavni predstavniki sodobnih umetniških krogov. "Izjemno sem počaščen in vzhičen, da so me na ta pomemben dan podprla velika imena iz frizerskega sveta. Čeprav smo si konkurenti, mi je v veliko veselje, da se spoštujemo in slavimo frizerstvo kot umetnost," je dejal in se zahvalil svoji mentorici Meti Podkrajšek, obenem pa tudi svoji ženi Branki, sinu Urošu in hčerki Ani, ki ga je podpirala iz Londona.